The Ashes 2023: la créativité du capitaine anglais Ben Stokes sur le terrain est mise en avant à Edgbaston | Nouvelles du cricket

À l’approche des dernières manches du quatrième test de la série Ashes 1978-79 en Australie, le capitaine anglais Mike Brearley a été confronté à une énigme.

Les hôtes n’avaient besoin que de 205 pour une victoire qui égaliserait la série de six tests, de sorte que Brearley, toujours peu orthodoxe – décrit par l’ancien quilleur australien Rodney Hogg comme ayant « un diplôme en personnes » – a élaboré un plan pour frustrer les frappeurs.

Lorsque Geoff Miller et John Emburey sont entrés dans l’attaque, le skipper a déplacé sept joueurs de champ du côté de la jambe et a amené le duo de rotation à jouer défensivement. Cela aurait difficilement pu mieux fonctionner, car l’Australie a été éliminée pour 111, Miller et Emburey ont pris sept guichets entre eux et les touristes ont remporté la victoire de 93 points qui les a vus conserver l’urne.

Avance rapide plus de 40 ans plus tard jusqu’à l’ère du « Bazball » et l’actuel capitaine Ben Stokes affronte les plus anciens rivaux de l’Angleterre de la même manière, mais avec une intention plus offensive. Cela a été présenté avec des champs accrocheurs déployés pour aider les touristes à sortir pour 386 juste avant le déjeuner lors d’une troisième journée raccourcie par la pluie du premier test à Edgbaston.

« C’est là que l’Angleterre est en avance, en particulier Stokes », a déclaré l’ancien capitaine du Sri Lanka, Kumar Sangakkara. Sports du ciel après avoir vu Stokes définir des terrains conçus pour tenter les gros coups et confondre l’opposition au pli dans une égale mesure.

« Il a compris que les célibataires n’auraient pas d’importance pour les tailenders – ils allaient sortir en se balançant. Les terrains étaient vraiment bien préparés pour créer ces chances, montrant aux Australiens qu’ils devaient prendre des risques.

« La réflexion était brillante; le capitanat était brillant, et l’Angleterre a déjà dit qu’elle n’allait pas se contenter de matchs nuls. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les superbes manches de 141 d’Usman Khawaja ont pris fin grâce à Ollie Robinson



La nature favorable aux frappeurs du terrain d’Edgbaston allait toujours nécessiter une approche différente et cela était probablement mieux résumé par la stratégie utilisée par Stokes pour essayer de déloger le centurion invaincu Usman Khawaja, qui comprenait à un moment donné un terrain lourd hors-jeu avec sept sur le terrain dans des positions de réception.

Le cadre qui a peut-être servi à embobiner Khawaja autant que n’importe quoi d’autre, cependant, était le soi-disant « mur du Yorkshire » – un terme qui, ironiquement, a été inventé par l’ancien quilleur rapide australien Jason Gillespie pour décrire le déploiement pendant son temps. en tant qu’entraîneur-chef du Yorkshire.

Il voit trois défenseurs en position de capture placés de chaque côté du guichet dans le but de limiter les options du frappeur et avaient déjà été utilisés par Stokes lors de la tournée de l’hiver dernier au Pakistan. Que cela ait effrayé Khawaja ou non, il a été battu par Ollie Robinson pour 141 face à cette stratégie de l’Angleterre.

Le guichet du gaucher est venu de Robinson jouant au bowling autour du guichet, et lui, avec ses collègues couturiers Stuart Broad et James Anderson, changeait régulièrement de quel côté ils jouaient, qu’ils soient tournés vers la gauche ou la droite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Scott Boland est parti pour le canard avec l’Angleterre dans un cadre de terrain agressif



Ce ne sont pas seulement les frappeurs spécialisés pour lesquels Stokes a utilisé des tactiques peu orthodoxes, avec Ollie Pope prenant la prise qui a fait sortir le n ° 10 Scott Boland pour un canard du bowling de Broad à l’une des deux positions rapprochées – l’autre remplie par Stokes – autour de la batte .

Nathan Lyon et Pat Cummins sont également tombés dans les profondeurs après avoir osé opter pour de gros coups au large des couturiers anglais avec des champs offensifs, bien que l’absence d’une option de rotation de première ligne ait forcé Stokes à être encore plus créatif dans un effort pour provoquer des guichets et assurer une avance en première manche.

Cela était dû à une blessure au doigt subie par Moeen Ali qui l’a vu jouer seulement quatre overs le matin du troisième jour, et la question de savoir si le quilleur hors pause sera en mesure de prendre le ballon lors de la deuxième manche de l’Australie est une préoccupation pour l’Angleterre.

Joe Root, dont la rotation des jambes à temps partiel a donné 54 guichets de test à une moyenne de 46,07, est l’option de secours, mais si Moeen ne peut pas jouer au bowling, Stokes devra peut-être proposer des schémas encore plus inventifs pour propulser son côté. à la victoire dans l’essai d’ouverture de la série et une avance de 1-0.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action alors que l’Angleterre affronte l’Australie lors de la troisième journée du premier Ashes Test



« Ce sera une question cruciale, et ce sera également crucial pour leur réflexion en termes de temps dont ils auront besoin pour éliminer l’Australie et qui va bien le faire pour eux en termes de spin? » dit Sangakkara.

« Ils ont Joe Root comme remplaçant … mais ça va être absolument important. L’Angleterre a besoin d’un spinner pour faire les chantiers difficiles.

« Ça tourne, ça reste bas, vous avez vu à quel point c’était plat pour les quilleurs rapides et à quel point ils ont dû travailler dur et essayer d’obtenir des guichets.

« Le rôle de Moeen est crucial, ils essaieront de le remettre en forme pour jouer au bowling, mais si vous êtes le capitaine, vous allez vous inquiéter. Root est bon, mais est-il assez bon? »

Regardez le quatrième jour du premier Ashes Test, d’Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket lundi. Le montage commence à 10h15.