The Ashes 2023: état des lieux alors que l’Angleterre poursuit la victoire sur l’Australie lors du troisième test à Headingley | Nouvelles du cricket

Nous évaluons comment une quatrième journée potentiellement cruciale du troisième Ashes Test se prépare alors que l’Angleterre poursuit une victoire cruciale contre l’Australie à Headingley pour maintenir la série en vie…

Que doit faire l’Angleterre ?

Tout simplement, l’Angleterre a besoin de 224 points supplémentaires pour remporter le troisième test et ils ont les 10 guichets en main après que les ouvreurs Ben Duckett (18no) et Zak Crawley (9no) les aient menés à 27-0 à la fin du troisième jour.

Les hôtes poursuivent un objectif de 251 pour assurer la victoire et maintenir les Ashes en vie, l’Australie détenant actuellement une avance de 2-0 dans la meilleure des cinq séries après avoir remporté par deux guichets à Edgbaston et 43 courses à Lord’s.

Le temps est du côté de l’Angleterre et ils ont deux jours pour terminer les courses, bien qu’il soit difficile de les imaginer prendre leur temps dans cette ère de « bazball », et l’équipe de Ben Stokes cherchera sans aucun doute à conclure la victoire dès que possible. que possible.

Que s’est-il passé le troisième jour ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action de la troisième journée à Headingley qui a clôturé avec l’Angleterre 27-0 dans une poursuite de 251 pour garder leurs espoirs de gagner les Ashes en vie



Le jeu n’a commencé à Leeds qu’à 16h45 en raison d’une pluie persistante tout au long de la matinée et de l’après-midi, mais les quilleurs anglais ont pleinement profité des conditions favorables lorsque le match a finalement repris.

Le duo Seam Stuart Broad et Chris Woakes ont terminé avec trois guichets chacun, tandis que le rythme rapide de Mark Wood l’a vu réclamer deux guichets dans l’obscurité alors que la deuxième manche de l’Australie se terminait pour 224.

Mais un vaillant 77 de Travis Head, avant qu’il ne soit rattrapé par Duckett au large de Broad, a permis à l’Australie d’afficher une cible raisonnable à poursuivre pour l’Angleterre.

Quelles sont les chances de victoire de l’Angleterre ?

Selon WinViz, l’Angleterre a 75% de chances de remporter la victoire dont elle a besoin pour garder ses espoirs de récupérer les cendres d’Australie, les touristes ayant 25% de chances d’obtenir la victoire qui les verrait conserver l’urne. .

Leur objectif de 251 est à la portée des hôtes, après avoir chassé un 362 apparemment improbable pour gagner à Headingley contre le même adversaire il y a quatre ans. C’était la course-poursuite de test la plus réussie sur ce site.

Un objectif de quatrième manche de plus de 296 points a été poursuivi avec succès à Leeds à cinq reprises dans le cricket de première classe depuis 2017 également, avec seulement Dunedin en Nouvelle-Zélande égal à cela, et une équipe anglaise qui a passé les 12 dernières années. des mois à réaliser de superbes courses-poursuites ne seront pas intimidés par ce qui nous attend.

Woakes : On ne peut pas compter sur Stokes tout le temps

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Woakes a décroché le premier guichet de la journée, le troisième jour du troisième Ashes Test étant impacté par la pluie



Une partie de la raison pour laquelle l’Angleterre a toujours une chance de victoire est la première manche 80 du capitaine Stokes, qui lui a permis de rester à une distance touchante de l’Australie alors que les touristes entamaient leur deuxième manche. Cependant, le polyvalent Woakes sait que le reste de l’équipe doit se montrer à la hauteur s’il veut réussir dans cette poursuite.

« De toute évidence, nous avons encore 220 points à courir pour gagner ce match test, mais je pense que si nous avions eu cette opportunité à la fin des premières manches, je pense que nous l’aurions saisie », a déclaré Woakes.

« Nous ne voulons pas compter sur Ben tout le temps, nous voulons performer tout au long de l’alignement des frappeurs.

« Bien qu’il soit surhumain, il ne peut pas le faire à chaque fois. C’est un joueur de classe mondiale mais, un contre 11, nous devons tous aider. »

Tête : Il y a beaucoup sur la table

Image:

Travis Head en a fait 77 avant que l’Australie ne soit éliminée pour 224





Le frappeur australien Head s’attend à ce que l’Angleterre passe à l’offensive lorsque le jeu reprendra dimanche, bien qu’il pense que les touristes ont encore une chance de conclure la série après que ses 77 les aient aidés à atteindre l’objectif de la victoire après 250 courses.

« J’ai dû me battre pendant des périodes aujourd’hui et leur mettre de la pression à la fin », a déclaré Head. « Nous sommes en mesure de gagner ce match test, alors vous le prenez.

« J’ai juste essayé d’atteindre des objectifs et de ne pas être prévisible. Nous avons bien travaillé. Je ne pense pas que vous puissiez me comparer à Stokes.

« Nous savons comment ils vont attaquer les choses, mais nous devons rester fidèles à la façon dont nous jouons. Headingley fait des choses étranges, mais j’espère qu’il y aura des nuages ​​​​demain et que nous pourrons faire tourner un peu le ballon. Il y a beaucoup de choses sur la table. »

Comment suivre le quatrième jour

Le quatrième jour du troisième Ashes Test est à nouveau en direct Sky Sports Cricket, avec une couverture commençant à partir de 10h15 et le premier bal fixé à 11h. Vous pouvez suivre l’action et regarder le clip vidéo via notre blog en direct sur le Sports du ciel application et site web. Diffusez également sur NOW TV.