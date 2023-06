The Ashes 2023: comment le sort de la Premier League indienne a aidé l’Anglais Joe Root à continuer d’évoluer Jeu de test | Nouvelles du cricket

Il y a deux côtés au jeu de Joe Root. Le premier est le strokeplay élégant et techniquement compétent. Le second est le côté roue libre et offensif qui s’est imposé ces dernières années.

Ce dernier où la capacité du droitier à jouer tous les coups du livre – et certains qui ne le sont pas – a fait de lui une menace encore plus dévastatrice dans l’ordre du milieu anglais.

Root a prospéré grâce à l’approche offensive que l’équipe a adoptée sous la direction de son successeur en tant que capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum, souligné par sa décision d’opter pour le premier ballon de la quatrième journée du premier Ashes Test to Australia Sear Pat Cummins en tant que les hôtes ont repris le 28-2.

Ce coup, qui n’a pas été tiré à l’époque mais a donné un six et un quatre peu de temps après, est devenu presque sa marque de fabrique et Kevin Pietersen, un autre frappeur qui n’a jamais eu peur de l’amener aux quilleurs adverses au cours de sa carrière en Angleterre, y voit un signe. de combien la décision de Root d’éviter le championnat du comté pour la Premier League indienne plus tôt cette année lui a été bénéfique.

« Ce qui était génial, c’était Joe Root et le fait qu’il possédait le jeu », a déclaré Pietersen. Sports du ciel. « Il dirigeait le jeu, il était de pure qualité, et il possédait juste cet espace, et tout ce lot se grattait la tête en disant » qu’est-ce qu’on fait? « .

« C’est probablement les quelques mois qu’il a passés là-bas à Jaipur. Vous jouez beaucoup au cricket dans la forme la plus courte du jeu, mais il aurait pratiqué tout ça.

« Quand vous pouvez vous mettre dans un rythme comme celui-là – et je le sais parce que j’ai joué certains de ces coups – vous obtenez une réelle confiance en eux, et vous avez l’impression que vous ne le manquerez jamais. »

Joe Root a pris un excellent départ au quatrième jour du premier test contre l'Australie, atteignant des limites consécutives accrocheuses



De nombreuses questions ont été posées lorsque Root a choisi de sauter les premiers matchs de balle rouge du Yorkshire de l’année en faveur de jouer pour les Rajasthan Royals au format T20 IPL, en particulier avec un été Ashes et cinq tests contre les plus anciens rivaux de l’Angleterre à l’horizon.

Root n’est également apparu que dans trois matchs pour les Royals, ne faisant que 10 points dans la seule manche qu’il a réellement battue pour eux, mais c’était l’occasion de perfectionner ses compétences et d’apprendre des internationaux anciens et actuels qui se sont également avérés attrayants.

À l’âge de 32 ans et avec plus de 11 000 tests à son actif, le plaçant deuxième sur la liste des buteurs de tous les temps en Angleterre, il peut sembler étrange de penser que Root a encore tout ce qu’il pourrait éventuellement apprendre. Pourtant, le natif de Sheffield est un adepte de l’idée que le processus ne s’arrête jamais.

« Vous jouez tout le temps à un programme complet de cricket international, vous n’avez pas de blocs pour vous entraîner ou une chance de vous améliorer », a déclaré Root. Sports du ciel.

Joe Root a parlé à Sky Sports Cricket et a révélé pourquoi son sort dans l'IPL plus tôt cette année s'est avéré si utile



« De toute évidence, je me préparais pour le cricket T20 pendant que j’étais là-bas. Une grande partie du travail que j’ai fait autour du test de cricket consistait à avoir des conversations avec des joueurs actuels et d’anciens joueurs, essayant simplement de trouver différentes façons d’ajouter à mon jeu.

« J’ai pas mal d’expérience derrière moi maintenant, j’ai eu du succès au test de cricket, donc je sais ce qu’il faut pour y aller et le faire, mais s’il y avait d’autres choses à ajouter, c’était un très bon environnement pour fais ça.

« Le cricket de quatre jours en Angleterre est le fondement et devrait être la plate-forme d’apprentissage pour nous de jouer au jeu, mais où j’en suis à ce stade de ma carrière, cela semblait être une meilleure opportunité d’élargir où je pourrais aller et évoluer en tant que joueur . »

En fin de compte, Root n’a pas été en mesure de poursuivre son siècle de première manche invaincu – son 30e en test de cricket – avec un autre le quatrième jour après avoir chuté pour 46, perplexe pour la première fois de sa carrière de test lorsqu’il a été surpris par l’Australie. le gardien de guichet Alex Carey du bowling du spinner Nathan Lyon.

Regardez les meilleurs extraits de l'excellent siècle de Joe Root contre l'Australie lors de la première journée à Edgbaston



Néanmoins, ce fut une manche cruciale pour aider l’Angleterre à se remettre de la situation délicate dans laquelle elle s’est retrouvée après que la pluie a interrompu le jeu le troisième jour et les a aidés à établir l’Australie 281 pour remporter le premier test de la série de cinq matchs.

Ce qui a particulièrement impressionné Pietersen, c’est la façon dont l’intention d’attaque de Root dès le tout premier ballon de la journée a gardé le capitaine adverse Pat Cummins sur ses orteils sur le terrain avec sa gamme de coups et sa capacité à trouver des lacunes pour marquer des coups.

« Il a fait faire aux Australiens tout ce qu’il voulait qu’ils fassent », a déclaré Pietersen. « Il voulait étendre le terrain et commencer à travailler, il a mis les gens à l’abri et a ensuite commencé à marquer par hors-jeu.

« C’était une masterclass sur la façon de tout changer dans l’élan avec lequel vous voulez travailler. »

