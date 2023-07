The Ashes 2023: « Cela se propage dans toute l’équipe » – l’Angleterre peut-elle trouver un moyen de remédier aux problèmes de rattrapage? | Nouvelles du cricket

Les prises gagnent des matchs. C’est l’un des idiomes les plus usés du cricket, mais comme tous ces clichés, il est devenu si usé parce qu’il contient tellement de vérité.

L’Angleterre le sait aussi bien que n’importe quelle équipe après une série Ashes qui a été en proie à des erreurs sur le terrain de la part de l’équipe de Ben Stokes. Après avoir mis six occasions et raté un stumping à Edgbaston suivi d’en perdre cinq autres à Lord’s, le problème a de nouveau surgi le premier jour contre l’Australie à Headingley.

Jonny Bairstow a laissé tomber Steve Smith et Travis Head, tandis que Joe Root a abattu Mitchell Marsh le 12 avant qu’il n’en fasse 118, ainsi qu’Alex Carey, avant de finalement s’accrocher à celui qui a fait sortir le Head susmentionné.

Malgré ces renversements, le redoutable bowling du retour de Mark Wood, qui a pris 5-34, a vu l’Australie éliminée pour 263. Néanmoins, les baisses évitables sur le terrain sont quelque chose que l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain connaît le skipper Stokes et l’entraîneur-chef Brendon McCullum. doit prendre le dessus.

« C’est comme un virus, il se propage dans l’équipe », a déclaré Hussain Sky Sports Cricket. « Je ne parle pas seulement d’une journée, c’est dans une série – vous la perdez, vous avez les mains dures.

« Les plus grands attrapeurs avec lesquels j’ai joué étaient Mark Waugh et Nick Knight, et ils avaient des mains douces. Jonny Bairstow saura qu’il devrait prendre ça, Joe Root saura qu’il devrait prendre ça – ce ne sont pas des chances difficiles, mais maintenant ça se répand comme un virus.

« Vous pensez » ne venez pas à moi, ne venez pas à moi « , alors que sur le terrain, vous devriez vouloir que chaque balle vienne à vous. »

Prises abandonnées par l’Angleterre lors des Ashes 2023 Quilleur Batteur (score lorsqu’il est lâché) Dépouillé par Coût des courses Edgbaston Moeen Ali Cameron Green (0) Jonny Bairstow (dessouchage manqué) 38 Joe Racine Alex Carey (26) Jonny Bairstow 40 James Anderson Alex Carey (52) Jonny Bairstow 14 Joe Racine Alex Carey (10) Joe Racine dix Joe Racine Pat Cummins (6) Joe Racine 38 Stuart large Nathan Lyon (2) Ben Stokes 14 du Seigneur James Anderson Usman Khawaja (1) Joe Racine 16 Stuart large David Warner (20) Ollie Pape 46 Josh Langue Usman Khawaja (19) James Anderson 58 Ollie Robinson Usman Khawaja (72) Jonny Bairstow 5 Josh Langue Tête de Travis (0) James Anderson 7 Headingley Ollie Robinson Steve Smith (4) Jonny Bairstow 18 Marc Bois Tête de Travis (9) Jonny Bairstow 30 Chris Woake Marais Mitchell (12) Joe Racine 106 Chris Woake Alex Carey (4) Joe Racine 4

Au total, ces 14 prises ratées et une souche manquée ont conduit l’Australie à marquer 444 points supplémentaires sur cinq manches jusqu’à présent cette série – une moyenne de 88,8 points supplémentaires par manche.

Ce n’est pas la première fois que la capture de l’Angleterre fait l’objet d’un examen minutieux. En effet, même sous le régime précédent, on s’inquiétait du nombre d’occasions manquées sur le terrain lors de la série Ashes 2021/22 en Australie, qui s’est soldée par une défaite 4-0.

L’ancienne internationale féminine australienne Mel Jones en a vu des signes du côté de Stokes lors des performances de test à couper le souffle de l’été dernier également, et est alarmée par ce qui serait normalement considéré comme des captures de routine qui n’ont pas été prises.

« Il y a eu beaucoup de discussions l’été dernier autour du cordon coulissant et c’est quelque chose qu’ils vont devoir régler assez rapidement dans cette série », a déclaré Jones. Sky Sports Cricket.

« Le plus inquiétant, c’est que ce sont aussi de simples captures. Celles qu’ils laissent tomber sont un centime à la douzaine.

« C’est quelque chose qu’ils vont devoir rectifier du jour au lendemain, vous ne pouvez pas attendre la saison prochaine. »

Les deux baisses de Bairstow au cours des premières manches augmenteront l’examen minutieux pour savoir s’il doit continuer à jouer en tant que gardien de guichet ou revenir à se concentrer uniquement sur le bâton, Ben Foakes étant rappelé pour prendre le relais dans les gants.

L’ancien gardien de guichet du Sri Lanka, Kumar Sangakkara, a réitéré sa conviction que Bairstow est capable d’être un gardien de guichet de test, mais seulement s’il continue à travailler dur dans la pratique pour perfectionner son art derrière les souches.

« Je comprends qu’en Angleterre, les conditions ne sont pas aussi faciles lorsque l’on s’en tient au bowling rapide avec l’oscillation », a déclaré Sangakkara. Sky Sports Cricket.

« Cela dit, Jonny Bairstow est un bon gardien et nous avons analysé sa technique de sept façons depuis dimanche en termes de matchs auxquels il a joué.

« Mais c’est une critique juste dans la façon dont il est gardé, il doit s’entraîner plus dur pour avoir plus de confiance et de rythme dans sa garde parce que son travail est très, très crucial. »

L’Angleterre se bat actuellement pour sauver la série Ashes 2023, entrant dans le Headingley Test 2-0 avec trois à jouer après des défaites à Edgbaston et Lord’s.

Hussain est convaincu que ces opportunités manquées ont été un facteur important dans le score de cette série, plutôt que les débats sur la question de savoir si la philosophie offensive et divertissante de l’Angleterre fonctionne contre les champions du monde des tests, l’Australie.

« Cela a été la différence entre les équipes et cela me fait hésiter parce que quand l’Angleterre gagne, tout est question de Bazball, quand l’Angleterre perd, tout est question de Bazball, alors qu’en fait ils sont menés 2-0 à cause de ces erreurs qu’ils ont commises dans le jeu « , a déclaré Hussain.

« C’est l’attention portée aux détails et pour le moment, l’Australie a eu la meilleure attention aux détails, et c’est pourquoi elle mène 2-0. »

