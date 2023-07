The Ashes 2023: Angleterre v Australie, troisième test, quatrième jour – en direct

il y a 17 mois 05h53 HAE

« Bonjour d’un Naples brûlant. »

Il fait 17 degrés et des nuages ​​blancs épars à Leeds, Colum Fordham, collez ça sur votre pizza !

«Cette quatrième journée semble être juste pour une course-poursuite réussie par la formation de frappeurs ultra-agressive de l’Angleterre. L’attente et l’espoir sont presque trop lourds à supporter. J’attends avec impatience une session qui pourrait voir l’Angleterre récupérer une victoire vitale dans une série où elle a jeté la prudence au vent. Je crains un peu la menace de Starc, Cummins et co, mais si Crawley et Duckett faisaient au moins cinquante courses supplémentaires, nous pourrions (enfin) célébrer une victoire plutôt que de regretter les occasions manquées.