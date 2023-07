The Ashes 2023: Angleterre v Australie, quatrième test, premier jour – en direct

La bravoure et la conviction de l’Angleterre l’emportent sur le chaos, alors amenez Old Trafford | Mark Ramprakash

il y a 11 min 05.01 HAE Préambule Geoff Citron

Bonjour à vous, comme avant et j’espère comme encore. Une question brûle dans la brume de Manchester. Sommes-nous prêts à tout recommencer ?

Ce fut un été de cricket non-stop. Les Ashes féminines se sont terminées de façon spectaculaire hier soir, la série masculine se poursuit aujourd’hui. Il n’y a pas eu de périodes calmes, pas de matches normaux, pas d’exercices de coche.

Au lieu de cela, nous avons une série de tests à 1-2 en faveur des visiteurs, deux matches à jouer et un besoin pour l’Angleterre de gagner ici par tous les moyens nécessaires.

La météo pourrait jouer un grand rôle. Il pleuvait hier à Manchester, et on me dit que cela fait des semaines. Mais aujourd’hui, c’est clair jusqu’à présent et les prévisions indiquent que tout ira bien jusqu’au week-end.

L’espoir est éternel.