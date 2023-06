The Ashes 2023 : Angleterre contre Australie, premier test, troisième jour – en direct

il y a 43 s 06.08 HAE

95e : Australie 312-5 (Khawaja 127, Carey 52) Oh cher, oh cher, oh cher. Jeremy est médium. Khawaja jette un coup d’œil sur une seule première balle, puis Carey vise un gros disque de couverture. C’est une belle balle d’Anderson, autour du guichet qui se balance vers le gaucher, se penchant tard vers la porte. Carey obtient une entaille intérieure et Bairstow l’herbe à sa droite. Prise de gardien simple là-bas. J’avais besoin de quelques mains rapides mais ce n’était pas trop loin. Bairstow, résigné, en rit juste après, ce qui pourrait ne pas trop plaire à certaines personnes non plus.