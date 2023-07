The Ashes 2023 : Angleterre contre Australie, deuxième test, quatrième jour – en direct

47e : Australie 135-2 (Khawaja 58, Smith 10) Anderson pour lancer le premier full over, depuis le Nursery End. Khawaja produit un coussin supplémentaire sur la cuisse. Smith commence son crabe pour la journée, à travers les souches pour se défendre, en choisissant le droit mais juste au milieu de terrain. Deux glissades, ravin, point arrière, une couverture supplémentaire vraiment, divisant l’écart entre la couverture et le milieu, un milieu large, un midwicket, une jambe longue. Conventionnel. Pas de course. Techniquement, une jeune fille au-dessus, car les sauts de jambe ne comptent pas comme des erreurs de bowling. Certains d’entre eux le sont certainement.

46e : Australie 134-2 (Khawaja 58, Smith 10) Deux balles pour Ollie Robinson à jouer après que son over a été interrompu hier, et Smith presse la première d’entre elles derrière la jambe carrée pour une limite pas entièrement prévue.

« Geoff, as-tu récupéré ta gueule de bois du mariage d’Adam dans la semaine ? » demande Dechlan Brennan. Il est vrai que seul mon collègue OBO, Adam Collins, programmerait son mariage la veille de l’épreuve du Seigneur. Mais non, j’étais averti des pièges et sensible ce soir-là. J’ai appris cette leçon.

Tom van der Gucht a envoyé un e-mail. «Je suis assez confiant que l’Angleterre a à peu près terminé. Il semble y avoir eu des effondrements massifs lors de la séance du matin au cours des deux derniers jours et j’espère qu’il y en aura un autre aujourd’hui. La pluie d’hier a empêché l’Australie d’en avoir trop sur le tableau avant que l’Angleterre ne s’empare des 7 derniers guichets (je ne vois plus Lyon frapper à nouveau) pendant 50 points avant que Crawley écrase le siècle le plus rapide d’un joueur anglais dans les tests pour gagner juste avant la clôture de jeu. »

Retard de cinq minutes. Plus une session prolongée de 15 minutes en raison du temps perdu hier. On jouera donc à 11h05 pour déjeuner à 13h20.

Mails, tweets. Envoyez-moi votre mélancolie lugubre ou vos hurlements triomphalistes. Ou de préférence, envoyez-moi quelque chose de plus texturé et précieux. J’inclurai quelques éléments au fur et à mesure de la session.

« C’est juste leur façon de cuisiner. Ils adoptent une toute nouvelle approche de la gastronomie. Et finalement, au fond, y a-t-il vraiment une différence entre une cuisine raffinée et une diarrhée violente ? »

De sombres nouvelles sont arrivées hier de l’un des plus grands noms de l’Australie, Allan Border. Ce n’est pas une nouvelle pour lui, mais quelque chose qu’il a rendu public après avoir été au courant pendant quelques années. Steve Smith a récemment dépassé son record de prises et pourrait battre quelques records de courses aujourd’hui – ce qui, compte tenu de la carrière de Smith, souligne à quel point celui de Border était important.

Bonjour, bonjour, dit le général. Je me suis déjà promené dans le Lord’s ce matin et j’ai eu plusieurs conversations avec des Anglais assez découragés. Ils pensent qu’il n’y a pas de retour en arrière. Mais bon, pourquoi jouons-nous le jeu si ce n’est pour profiter de ces triomphes de l’improbable ? Ben Stokes est quelques histoires en dessous de moi errant vers les filets en ce moment en préparation des manches Headingley Mach II qu’il prévoit évidemment pour plus tard.

Les Australiens à qui j’ai parlé, entre-temps, sont un mélange de suffisance et de confusion, certains contenant le premier mieux que d’autres.

Mais j’entends parler de l’Australie battant toute la journée, déclarant, établissant 500, et je doute que les choses soient aussi faciles. Deux guichets plus bas, l’Angleterre pourrait et devrait être en mesure de faire le reste au fil de la journée. Ensuite, il s’agit de savoir jusqu’à quel point cette avance peut prendre entre-temps, et si l’Angleterre a la confiance et la compétence pour essayer de la ramener, sur une surface qui n’est pas un paradis des frappeurs. Ce n’est pas non plus un champ de mines, mais je soupçonne que cela deviendra plus lent et plus délicat à chaque session à partir d’ici.

C’est le test de l’Australie pour la prise, ne vous méprenez pas, mais ils devront encore bien jouer d’ici pour officialiser la saisie.