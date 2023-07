The Ashes 2023 : Angleterre contre Australie, deuxième test, cinquième jour – en direct

Deux types d’agrumes. Pendant que je me dirige vers la cuisine brièvement pour trier de la marmelade sur des toasts et un coup de caféine, vous devriez certainement rester coincé dans le point de vue de mon collègue Geoff Lemon sur le bâton de Nathan Lyon:

Bonjour et bienvenue aux coups de grâce de ce second Ashes Test. Jamais un moment d’ennui hein ?

Hier, un tir de barrage court du côté anglais de Ben Stokes aurait fait la fierté de Douglas Jardine. Le blitzkrieg à mi-terrain a finalement fait le travail, pas avant qu’un Nathan Lyon boitillant ne boitille au milieu pour ajouter une coda bizarre à la fin des manches australiennes qui valaient finalement 15 points de plus à leur total.

Set 361 points à gagner, l’Angleterre se balançait sur les cordes à 41-4, Pat Cummins et Mitchell Starc impitoyables avec le nouveau ballon. Les deux Bens – Duckett et Stokes – ont réussi à consolider les choses pour l’Angleterre, le capitaine clairement gêné heureux de jouer le deuxième violon d’un Duckett pugiliste.

Plus de drame est arrivé juste avant la clôture sous la forme de votre ami et le mien – la prise controversée. Duckett a frappé une balle courte à la jambe fine où Mitchell Starc a pris une belle prise de plongée. Ou l’a-t-il fait ? Les rediffusions ont montré que Starc traînait le ballon sur le gazon après l’avoir empoché et le troisième arbitre Marais Erasmus était heureux de le retirer de la colonne des guichets. Les Australiens vomissaient et l’Angleterre restait accrochée à l’urne avec environ la moitié d’un petit doigt.

À 114-4 et ayant encore besoin de 257 courses supplémentaires pour égaliser la série 1-1, les chances sont contre eux. Exactement comment ils l’aiment?

Jim ici avec l’appel pour la fin de ce match. Sommes-nous sur le point d’assister à des scènes plus remarquables/controversées/peu crédibles dans ce test match ? Il n’y a qu’un moyen de le savoir.

Avec Ben Stokes au pli, 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 c’est possible 🙏 Qui est prêt pour le Jour 5 ? 🙋‍♂️#AngleterreCricket | #Cendres pic.twitter.com/AYL6O6VIxz – Angleterre Cricket (@englandcricket) 2 juillet 2023