The Ascendant LPGA: Charley Hull partage la tête après le troisième tour alors qu’elle pousse pour une deuxième victoire sur le circuit de la LPGA | Nouvelles du golf

Charley Hull est à la recherche de sa première victoire sur le circuit de la LPGA depuis novembre 2016

​​Charley Hull partage la tête après la troisième manche de The Ascendant LPGA alors qu’elle se bat pour sa première victoire sur le circuit de la LPGA en près de six ans.

L’Anglaise Hull – dont le seul triomphe sur le circuit de la LPGA à ce jour est survenu en Floride en novembre 2016 – a tiré huit birdies lors d’un deuxième tour de sept sous la normale pour se tailler un avantage de deux coups sur le terrain.

La joueuse de 26 ans a trouvé la tâche plus difficile samedi, avec un double bogey six au début de son neuf de retour la voyant perdre deux coups derrière la joueuse chinoise Xiyu Lin en tête du classement.

Cependant, Hull a réussi un birdie 15 et Lin un bogey 16, ce qui signifie qu’il n’y a rien qui sépare les joueuses avant la ronde finale, avec le duo à 11 sous et un sans Céline Boutier et Lydia Ko.

Le long putt de birdie de Hull le 18 a failli tomber, mais elle a dû se contenter d’un tour pair de 71, tandis que Lin a cardé un deux sous 69.

Ko a rebondi après un double bogey au 11e avec quatre birdies sur ses six trous suivants avant de parer le 18e pour un quatre sous 67 – un score amélioré par Boutier alors qu’elle tirait un cinq sous 66.

Atthaya Thitikul est à trois coups du rythme sur huit sous alors qu’elle vise à remporter des tournois consécutifs et à devenir la n ° 1 mondiale.

La joueuse thaïlandaise Thitikul a triomphé dans l’Arkansas la semaine dernière et devancera Jin Young Ko en tête du classement si elle remporte cette épreuve.

Thitikul a fait trois bogeys sur quatre trous sur son premier neuf dans un mauvais départ, mais a ensuite récupéré avec des birdies à huit et 13 pour terminer la journée juste un coup pire que la façon dont elle l’avait commencée.

L’Anglaise Jodi Ewart Shadoff est à deux sous après un troisième tour de 70, tandis que sa compatriote Georgia Hall est à 11 tirs derrière les leaders à égalité après un trois sur 74.

Regardez The Ascendant LPGA au profit de Volunteers of America cette semaine, en direct via Sports du ciel‘ flux gratuit.