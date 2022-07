The Archies : Suhana Khan et Khushi Kapoor ont mis le film en sac parce qu’ils sont des enfants STAR ? Le directeur de casting renverse les haricots

Le premier regard de The Archies a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des internautes et a été appelé pour népotisme pour avoir choisi Suhana Khan et Khushi Kapoor comme les principales dames de ce film d’ensemble. Alors que les fans de Suhana et Khushi célébraient que finalement ces deux chaudasses sont prêtes pour leurs débuts à Bollywood. Internet a critiqué les créateurs pour avoir choisi les enfants Suhana et Khushi. Alors que les membres de la famille des filles étaient extrêmement heureux alors qu’ils faisaient le premier pas vers leur grand rêve. Shah Rukh Khan à Janhvi Kapoor a rédigé une longue note émouvante pour eux.

Le soleil est au rendez-vous, la nouvelle est tombée ! Venez rencontrer vos nouveaux amis. Je vous présente le casting de The Archies, réalisé par la fantastique Zoya Akhtar. pic.twitter.com/vOtm29V0gP Netflix Inde (@NetflixInde) 14 mai 2022

Il y a une raison pour laquelle leurs noms de famille sont mis en évidence :#Archives #Népotisme pic.twitter.com/Cdr91xtAm3 Être sarcastique (@sarcasticbeingg) 18 mai 2022

Multivers du népotisme. ? $ ? (@Sonukum21424448) 14 mai 2022

La directrice de casting Nandita Shrikent réagit au débat sur le népotisme qui a commencé après le premier regard sur le film

Et maintenant, la directrice de casting du film Nandita Shrikent a parlé de la vraie raison pour laquelle la fille de Shah Rukh Khan, Suhana, et la fille de Boney Kapoor, Khushi, font partie de ce film. Réagissant au contrecoup que le premier regard sur le film a reçu en raison du fait d’avoir des enfants vedettes, elle a dit à Quint : ” Quelle que soit l’industrie que vous regardez, la prochaine génération prend le relais. Si quelqu’un correspond au rôle, il mérite l’opportunité. Parce qu’il correspond au Ce n’est pas comme si nous étions allés chercher quelqu’un parce que c’est un enfant star. Chacun est très spécifiquement super parfait pour le rôle dans lequel il a été choisi. Et nous avons testé beaucoup de gens pour les rôles.