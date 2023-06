The Archies: le mantra du succès de Zoya Akhtar pour Suhana Khan, Agastya Nanda et d’autres au milieu du débat sur le népotisme

Le prochain film de la réalisatrice Zoya Akhtar, The Archies, est devenu le sujet de conversation de la ville. Mettant en vedette un groupe d’enfants vedettes, dont la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, et la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, The Archies marqueront leurs débuts dans le showbiz. Il y a beaucoup d’excitation parmi le public à l’idée de voir ces nouveaux visages se produire pour la première fois. Mais, on ne peut tout simplement pas ignorer le débat sur le népotisme qui fait le tour, avec des affirmations selon lesquelles ces jeunes débutantes ont eu l’opportunité de jouer dans un film en raison de leurs origines.

Zoya Akhtar sur le lancement d’enfants vedettes pour The Archies

Abordant la question, Zoya Akhtar dans une interview avec Film Companion a partagé les conseils qu’elle a donnés au casting de The Archies. La cinéaste a révélé qu’elle savait que des discussions sur le népotisme commenceraient à circuler au moment où elle lancerait des stars. Zoya a agi en tant que mentor et les a préparés à la négativité et aux critiques à venir.

Parlant de la formation qu’elle a donnée aux débutants, Zoya a déclaré : « En fin de compte, nous grandissons tous. Nous grandissons tous en voulant suivre nos rêves. Quand vous grandissez dans une maison avec des parents que vous admirez, vous finissent par faire des choses qu’ils font. C’est aussi simple que cela. Qui est quelqu’un pour dire, ‘Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela.’

Zoya Akhtar conseille aux gangs des Archies d’être un Jedi

Lorsqu’on a demandé à Zoya de partager ses conseils pour les enfants vedettes, la réalisatrice de Dil Dhadakne Do a déclaré que son mantra de réussite pour les talents en herbe était « d’encaisser les coups ». Elle s’est concentrée sur le fait de travailler dur et de faire de son mieux jusqu’à ce qu’elle devienne « imparable ». Zoya pense que si quelqu’un travaillait dur, tout le reste se mettrait en place.

« Vous ne pouvez rien contrôler d’autre que vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent, pensent, s’ils vous aiment ou non. Vous pouvez simplement contrôler ce que vous publiez. C’est donc ce que vous devriez faire, être un Jedi », a déclaré Zoya au gang des Archies.

Le teaser des Archies sorti au Brésil

Le premier teaser de The Archies a récemment été lancé à Sau Paulo au Brésil lors de l’événement Netflix Tudum 2023. Les Archies mettent également en vedette Vedang Raina, Yuvraj Menda, Mihir Ahuja et Aditi Dot dans des rôles importants. Le film est l’adaptation à l’écran des célèbres bandes dessinées Archies. Le film sera bientôt diffusé sur Netflix.