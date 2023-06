The Archies : la photo de Suhana Khan et Agastya Nanda attire l’attention de Shweta Bachchan

Le prochain film de Zoya Akhtar, The Archies, met tout le monde sur ses gardes. Les débutants Suhana Khan, Agasthya Nanda, Khushi Kapoor, Vedang Raina, Yuvraj Menda, Mihir Ahuja et Aditi Dot ont été intégrés en tant que acteurs principaux. Ces nouveaux visages sont prêts à marquer leurs débuts OTT sur Netflix. Maintenant, la seule attente est pour l’annonce de la date de sortie. Jusque-là, le gang des Archies tient les fans au courant de leurs sorties amusantes sur les réseaux sociaux.

Le casting d’Archies s’est envolé pour le Brésil

Récemment, le casting des Archies s’est envolé pour le Brésil pour assister à l’événement Tudum 2023 de Netflix. Et Netflix a encore une fois augmenté notre enthousiasme en déposant une série de photos du jeune casting de The Archies depuis l’avion. Une image de carte postale du petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, et de la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a attiré l’attention des utilisateurs, en particulier parce qu’on dit que les deux se fréquentent.

« Attraper des vols et des émotions parce que The Archies partent pour leur première aventure. Premier arrêt : Sao Paulo ! » lire la légende.

Les images ont capturé les sept enfants vedettes partageant le même cadre, posant pour des photos avec des sourires radieux. Tous étaient habillés de la même manière, portant un ensemble entièrement noir. Certains arboraient même une veste en cuir noir, à rayures jaunes et blanches, près du col et des manches. Dans l’un des clichés, Mihir Ahuja a été vu en train de siroter un verre, tandis que Zoya Akhtar a également cliqué sur une photo avec Agastya Nanda et Mihir Ahuja.

La photo d’Agastya Nanda et Suhana Khan attrape les globes oculaires

Agastya Nanda et Suhana Khan ont fait une apparition ensemble sur l’une des photos. Alors qu’Agastya avait les yeux fermés, inconscient de la caméra, Suhana a jeté un coup d’œil derrière lui, affichant un adorable sourire. Les jeunes avaient l’air de passer le meilleur moment de leur vie.

Sweta Bachchan, la mère d’Agastya Nanda, réagit à la photo

La mère d’Agastya Nanda, Shweta Bachchan, ne pouvait contenir son enthousiasme pour l’aventure cinématographique de son fils. « Tellement mignon » a-t-elle commenté le post. Zoya Akhtar a activé son mode voyage en écrivant « Brazil Calling ». Les fans ont également réagi aux adorables photos du casting de The Archies. Alors que l’un d’eux écrivait : « J’ai hâte de voir leur magie à Tudum », un autre plaisantait : « Ce gang a quelque chose de tellement charmant et beau. »

The Archies est l’adaptation à l’écran des célèbres bandes dessinées Archies, qui tourne autour des aventures palpitantes d’Archie Andrews et de son équipe.