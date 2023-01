The American Express: Jon Rahm espère que le succès du Sentry Tournament of Champions sera un tremplin pour plus de gloire | Nouvelles du golf

Jon Rahm a les yeux rivés sur plus de prix après avoir remporté le Sentry Tournament of Champions

Jon Rahm espère que sa victoire dans le Sentry Tournament of Champions pourra déclencher une excellente saison 2023 – comprenant plus de titres majeurs.

Rahm a renversé un déficit de sept coups, avec un coup de main important du leader de longue date Collin Morikawa, pour remporter son huitième titre du PGA Tour plus tôt ce mois-ci à Hawaï.

Le n ° 4 mondial a réussi un superbe tour final de 63 alors que Morikawa a trébuché sur un 72 de clôture et vise déjà plus d’argenterie avant l’American Express à La Quinta, en Californie.

“C’est évidemment très gratifiant de gagner, mais de le faire si tôt dans l’année, c’est bien”, a déclaré Rahm. “La seule chose à laquelle je pouvais continuer à penser, c’est [that] J’ai mentionné combien j’aime cette semaine.

“Donc, je pouvais déjà dire [his wife] Kelley et les personnes qui nous aident à voyager, “eh bien, réservez les hôtels pour l’année prochaine car nous reviendrons à coup sûr”.

“C’est toujours agréable d’obtenir un bon tas de points FedEx Cup au début de l’année, mais pour commencer 2023 avec une victoire, disons simplement que cela maximise mes chances d’obtenir autant de victoires que possible. C’est un bon début.

“J’ai vu quelques joueurs gagner cet événement et ensuite déchirer pendant un an, comme Cam Smith étant le dernier l’année dernière. Donc, j’espère que c’est l’un de ceux [years] cela peut démarrer correctement et obtenir quelques victoires et, espérons-le, un majeur là-dedans.”

Rahm a remporté l’American Express – alors nommé CareerBuilder Challenge – en 2018, mais a également fait la une des journaux il y a 12 mois pour avoir exprimé ses sentiments sur les conditions faciles du Nicklaus Tournament Course, l’un des trois utilisés pour le tournoi.

Rahm a été filmé en train de jurer à plusieurs reprises en train de quitter l’un des greens dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mais alors que l’ancien champion de l’US Open n’a pas été interrogé directement sur les commentaires, il a donné son avis sur son retour sur les lieux.

“Je pense que les commentaires de l’année dernière pourraient (revenir) me mordre”, a déclaré Rahm. “Même si c’était plus décompressé sur le terrain de golf.

“Je pense que pour moi, c’est évidemment un grand événement et il a beaucoup d’histoire. J’ai adoré chaque fois que je suis venu ici, malgré ce que j’ai dit sur le terrain de golf l’année dernière – c’est juste un joueur qui laisse échapper une certaine frustration .”

