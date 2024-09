The Alchemist a révélé les origines de la dissidence de Kendrick Lamar sur Drake « Meet the Grahams ».

Dans une interview mise en ligne jeudi 26 septembre, le légendaire producteur a expliqué comment Kendrick a fini par utiliser son rythme dans sa querelle très médiatisée avec les 6 Dieux.

« C’était un récit évangélique. Jure devant Dieu », a-t-il commencé. Il a ensuite été demandé à l’Alchimiste de préciser comment K. Dot avait décidé d’enregistrer sur le beat, ce à quoi il a répondu : « Je le lui ai envoyé au préalable et il l’a eu pendant une minute. Je l’ai entendu quand tout le monde l’a entendu.

Décrivant sa réaction à la chanson étrange et effrayante, il a déclaré : « C’était un voyage… J’étais en train de me faire couper les cheveux au studio et c’est arrivé au téléphone. Nous écoutions en ligne, quelqu’un diffusait. Je pensais que mon téléphone buggait. Je ne savais pas.

Un alchimiste dit que « Meet the Grahams » de Kendrick Lamar était un disque de gospel ‼️ pic.twitter.com/eDNjjJw6KK – Hiiipower – TDE Nouvelles (@hiiipowers) 26 septembre 2024

En mai dernier, Kendrick a lancé « Meet the Grahams » moins d’une heure après que la propre chanson dissidente de Drake « Family Matters » soit apparue en ligne, alimentant son affirmation précédente selon laquelle il avait une taupe dans le camp de Drizzy.

La chanson de six minutes et demie a permis au rappeur de Compton d’écrire des couplets au fils de Drake, Adonis, à ses parents Sandra et Dennis, ainsi qu’à une prétendue fille secrète, dont l’existence n’a pas encore été confirmée.

Il a ensuite tourné son attention vers Aubrey Graham lui-même, faisant des allégations explosives de pédophilie, luttant contre des dépendances au sexe, à la drogue et au jeu, et étant un vautour culturel inauthentique.

Peu de temps après sa sortie, Akademiks est allé en direct sur Rumble pour partager sa réaction aux va-et-vient. Pendant le stream, il a affirmé avoir reçu des informations de Kendrick sur la signification de la pochette de la chanson (qui présente, entre autres choses, ce qui semble être une prescription d’Ozempic, un médicament fréquemment utilisé pour perdre du poids, au nom de Drake).

« Les akademiks ont appris du camp de Kendrick que les détails de la couverture de ‘Meet the Grahams’ contenant un gant, un ozempic, des reçus, etc. avaient été volés dans une valise qui appartenait à Dennis Graham, le père de Drake », a écrit la personnalité médiatique sur TikTok.

« Cette pochette contient des objets provenant de la valise des parents de Drake, donc la valise des parents de Drake contenait ces objets », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment il s’en est emparé, je ne sais pas comment cela est arrivé entre les mains de Kendrick. Mais apparemment, Kendrick Lamar a dû mettre la main sur la valise du père de Drake.

« Nous parlons donc de Dennis Graham, qui est le père de Drake. […] tu te souviens de toutes ces discussions sur les fuites dans le camp ?