The Alchemist annonce une édition augmentée du nouvel album d’Eminem

Eminem a annoncé une édition deluxe de La mort de Slim Shadyet il a fait appel à The Alchemist pour l’aider à faire passer le message avec une bande-annonce cinématographique.

Partagée sur Instagram mardi (10 septembre), la vidéo montre Em se promenant dans une supérette avec le légendaire producteur à la caisse. Il ouvre ensuite un carton de lait et le renverse partout, ce qui incite Al à lui crier de « foutre le camp d’ici » – mais pas avant que la caméra ne fasse un zoom avant pour montrer une annonce de personnes disparues sur le carton de lait mettant en scène Slim Shady.

« DISPARU : SLIM SHADY !! L’avez-vous vu ? » a écrit Em dans la légende, révélant La mort de Slim Shady : édition étendue pour les endeuillés tombe en quelques jours seulement [appropriately] le vendredi (13 septembre).

Bien qu’Alc n’apparaisse pas sur la première édition de l’album, il est possible que son apparition fasse allusion à une certaine production sur l’édition étendue, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles, Eminem devrait donner le coup d’envoi des MTV Video Music Awards cette semaine pour la première fois depuis près de 15 ans – depuis qu’il l’a fait avec Rihanna.

Par Panneau d’affichage, Slim Shady doit ouvrir les VMA mercredi (11 septembre) à l’UBS Arena, juste à l’extérieur de New York. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était en 2010, quand lui et Rih ont chanté en duo sur « Love the Way You Lie ».

Au cours des années qui ont suivi, Em s’est produite plusieurs fois dans l’émission : en 2012 avec Dr. Dre et Snoop Dogg ; et à nouveau avec seulement Snoop en 2022.

Le rappeur emblématique a reçu huit nominations aux VMA cette année, dont six pour « Houdini ». Il est l’artiste hip-hop qui a remporté le plus de VMA et le deuxième artiste le plus nominé de l’histoire, derrière Madonna.

en rapport nouvelles Eminem salue les nominations aux Grammy Awards de Royce Da 5’9 et de The Alchemist tout en dénigreant discrètement la Recording Academy 24 novembre 2020

« Houdini » a connu un succès retentissant dès sa sortie en juin, débutant à la deuxième place du Hot 100, selon Panneau d’affichagedevenant le single le plus classé du rappeur de Detroit depuis que sa collaboration avec Rihanna « The Monster » a atteint la première place en 2013.

Au cours de la première semaine, les streams de « Houdini » ont totalisé un peu moins de 50 millions, tandis que la chanson a également enregistré quatre millions d’impressions radio, le morceau nostalgique continuant de bien fonctionner auprès du public.

La vidéo, réalisée par son collaborateur fréquent Rich Lee, présente un éventail de visages célèbres, dont le Dr Dre dans un rôle important similaire à son apparition dans la vidéo « Without Me » d’Em en 2002.

On y retrouve également des apparitions de 50 Cent, Snoop Dogg, Royce Da 5’9″, The Alchemist, Jimmy Iovine, le manager Paul Rosenberg et le signataire de Shady Records, Westside Boogie.