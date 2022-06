[The ABCs of ESG] ① Curieux de connaître l’ESG de Samsung ? Jenni Chun, experte en développement durable, répond à vos questions les plus fréquentes – Samsung Global Newsroom

ESG – ou gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise – est bien plus qu’un mot à la mode chez Samsung Electronics, et nous pensons qu’avoir un impact positif sur la planète commence par nos employés. C’est pourquoi nous mettons en lumière les employés de Samsung du monde entier qui montrent la voie en cultivant une culture de durabilité et de responsabilité sociale. Nous décomposons les tenants et les aboutissants de l’ESG dans Samsung et répondons à vos questions sur la façon dont nous construisons un avenir meilleur pour tous.

Quel que soit le pays dans lequel vous vivez, si quelque chose arrive à notre monde, cela affectera tout le monde et tout ce qui vit sur Terre. C’est pourquoi il est si important de prendre soin de notre planète – nous n’en avons qu’un.

Chez Samsung Electronics, nous voulons donner l’exemple et créer une culture d’entreprise qui se consacre non seulement à repousser les limites de la technologie, mais aussi à préserver notre planète.

À une époque où la crise climatique est une priorité, la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) est particulièrement pertinente pour les objectifs de développement durable de Samsung. Samsung se consacre à de nombreux projets faisant de notre monde un endroit plus vert, comme la réutilisation de filets de pêche jetés pour les utiliser dans les appareils Galaxy.

Samsung Newsroom lance une nouvelle série soulignant comment les employés de Samsung dans le monde construisent un avenir plus durable. Le parcours de Jenni Chun est le premier d’une longue série à montrer comment nous construisons un monde meilleur et plus lumineux grâce à l’ESG.

# Une journée dans la vie de Jenni Chun

Rencontrez Jenni Chun, responsable des affaires réglementaires et environnementales chez Samsung Electronics America (SEA). Dans le cadre du Quality Assurance Lab de Samsung America, situé à une demi-heure du siège nord-américain de SEA à Ridgefield Park, New Jersey, Jenni et son équipe sont fiers des activités qui contribuent à raconter l’histoire de développement durable de Samsung. Alors, à quoi ressemble une journée chez Samsung pour Jenni ?

« Je reçois souvent cette question et je dis toujours aux gens qu’aucun jour ne se répète jamais », a déclaré Jenni. « Mon équipe et moi gérons un si large éventail de sujets, et les priorités peuvent changer en un instant, ce qui fait partie de ce qui rend ce travail si passionnant. »

Dans son rôle, Jenni analyse et relie chacun des produits Samsung à différentes réglementations et problèmes environnementaux, couvrant tout, des purificateurs d’air et des sécheurs aux tablettes et aux réglementations sur les emballages. Que son équipe effectue des audits, des analyses comparatives ou résolve des problèmes liés aux normes et aux certifications, elle supervise toutes les activités environnementales pour rendre chaque jour Samsung plus éco-responsable. Peu importe ce qu’elle fait, cependant, Jenni collabore généralement avec d’autres pour faire de sa vision de la durabilité une réalité.

« Je travaille en étroite collaboration avec nos équipes de recherche et développement pour imaginer de nouveaux projets ou idées qui pourraient devenir la prochaine génération de technologie tout en assurant un avenir plus durable », a déclaré Jenni. « Nous collaborons pour influencer à tous les niveaux, ainsi que pour amplifier tous nos efforts de développement durable auprès des consommateurs. »

Son département a une large portée – de la collaboration avec l’équipe des affaires publiques américaines pour s’assurer que Samsung est bien représenté dans les communications du gouvernement et des associations professionnelles, aux équipes de produits et de marques pour imaginer comment l’entreprise peut réduire son empreinte environnementale, au Global CS Center travailler pour avoir un impact mondial, Jenni travaille dur chaque jour pour voir comment la planète peut bénéficier de la vision de Samsung pour un avenir meilleur.

# Vivre l’état d’esprit vert

Qu’elle travaille pour Samsung, qu’elle fasse du bénévolat pour sa communauté ou qu’elle élève son enfant à la maison, Jenni veut intégrer la durabilité dans tout ce qu’elle fait.

Pour Jenni, il y a tant à apprendre et à améliorer en examinant la sensibilisation du public et les pratiques environnementales d’autres pays. Bien sûr, avec une entreprise mondiale comme Samsung, il est beaucoup plus facile d’avoir un impact en travaillant avec les autres que d’essayer de le faire seul.

« Je suis reconnaissante que mon travail puisse contribuer à avoir un impact à l’échelle mondiale avec une entreprise qui se soucie véritablement de l’environnement », a déclaré Jenni. « Nous avons le soutien de nos dirigeants pour faire de la durabilité environnementale une priorité absolue. »

Jenni est quelqu’un qui veut s’investir pleinement dans le travail, ses valeurs et tout. Alors, quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre un état d’esprit vert au travail ? Jenni souligne l’importance de diriger et d’éduquer par l’exemple, en particulier en matière de durabilité environnementale.

« J’essaie toujours d’intégrer la durabilité environnementale dans les conversations avec mon équipe car nos collègues sont aussi nos consommateurs », a déclaré Jenni. « Il est important d’expliquer patiemment, d’éduquer et de sensibiliser. »

# L’étalon-or de la durabilité

Lorsqu’il s’agit de travailler chez Samsung, Jenni cherche constamment à raconter la prochaine histoire de développement durable qui réduira l’impact environnemental de l’entreprise. Selon Jenni, Samsung est un chef de file en matière d’innovation, non seulement dans la technologie de ses produits, mais aussi dans la façon dont l’entreprise pratique la durabilité. Par exemple, Jenni a fait l’éloge des diverses initiatives ESG de Samsung, comme « Samsung Gives Week of Service », où elle a pu planter des fleurs de pollinisateurs avec son fils et aider à soutenir les abeilles.

« J’aime le fait qu’il s’agisse d’un projet de développement durable où nous pouvons parler aux autres et faire passer le mot sur des sujets durables », a déclaré Jenni. « Quelle meilleure façon de créer des ambassadeurs de la durabilité environnementale qu’en faisant des activités comme celle-ci avec nos enfants ? »

En plus de participer aux initiatives internes de l’entreprise, Jenni a également été reconnue pour son travail primé pour l’entreprise. Par exemple, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) décerne chaque année un prix de gestion durable des matériaux (SMM) reconnaissant l’excellence dans la collecte des déchets électroniques aux États-Unis. Jenni a dirigé l’équipe Samsung pour remporter ce prix Gold-Tier au cours des huit dernières années consécutives depuis le début, alors que Samsung collecte et recycle en moyenne 100 millions de livres de déchets électroniques par an, une accumulation de plus de 1,1 milliard de livres dans le États-Unis.

Au fil des ans, Jenni et son équipe ont également contribué à ce que Samsung remporte plusieurs prix ENERGY STAR Emerging Technology Awards de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Elle a même travaillé avec l’EPA pour établir de nouveaux critères pour les réfrigérateurs, en utilisant des compresseurs adaptatifs avancés et des tables de cuisson à induction pour les rendre plus économes en énergie.

« À long terme, nous recherchons de nouvelles façons dont la technologie peut avoir un impact positif sur nos consommateurs et notre planète », a déclaré Jenni. « Nous voulions nous assurer que les consommateurs bénéficient de la technologie Samsung transparente, de la réduction des coûts et de la réduction de leur empreinte environnementale avec des options plus durables. »

# ESG de l’intérieur vers l’extérieur

Pour Jenni, la durabilité est au cœur de son travail chez Samsung. Ainsi, Samsung Newsroom a voulu savoir comment elle a passé la Journée mondiale de l’environnement, un jour férié connu pour encourager la prise de conscience et l’action mondiales pour protéger notre environnement.

Pour Jenni, elle a choisi de passer du temps avec sa famille, en particulier avec son fils, en plein air et d’apprécier la nature de près. Pendant la pandémie, elle a remarqué que beaucoup de gens dépensaient plus dans les grands espaces. Elle aussi voulait passer du temps à profiter de l’environnement que son travail et son temps libre s’attachaient à défendre.

« J’ai emmené mon fils dans un aquarium, où il est non seulement tombé amoureux des animaux de l’océan, mais a également appris les problèmes environnementaux », a déclaré Jenni. « Il a découvert que les déchets plastiques sont nocifs pour la vie marine, et depuis lors, la réduction des déchets plastiques est devenue une priorité dans notre foyer. »

Et ne vous inquiétez pas – pour les lecteurs à la maison, Jenni a ses propres conseils éco-conscients pour votre vie quotidienne. Elle recommande que nous changions chacun un produit ou un comportement pour réduire l’utilisation du plastique. Cela pourrait inclure d’éviter les plats à emporter avec des contenants en plastique, d’utiliser des sacs d’épicerie réutilisables ou de passer à des produits d’hygiène fabriqués avec des emballages respectueux de l’environnement.

« Il peut parfois être inconfortable de faire un changement, mais faire de petits changements quotidiens peut aider à faire une grande différence », a déclaré Jenni. « J’encourage tout le monde à faire un changement aujourd’hui, comme un comportement ou un produit qui réduirait votre empreinte environnementale individuelle. »

Dans sa vie personnelle, Jenni pratique certainement ce qu’elle prêche, vivant un style de vie éco-conscient à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du travail. Par exemple, Jenni fait beaucoup de mentorat professionnel et parle des praticiens du développement durable à l’Université de Columbia. En tant que diplômée du programme de gestion de la durabilité de l’université, elle a été invitée à plusieurs forums de carrière pour discuter de ce à quoi ressemble un emploi axé sur la durabilité, en particulier dans le secteur privé et pour les grandes entreprises technologiques, comme Samsung.

# Notre Planète, Notre Avenir

En cette célèbre journée d’action environnementale, il est important de se rappeler qu’un écosystème sain peut commencer sur notre lieu de travail. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent œuvrer pour améliorer la qualité de nos vies, protéger notre écosystème et préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Samsung fait sa part pour devenir un lieu de travail socialement responsable en intégrant la durabilité environnementale à tous les niveaux de l’entreprise. Nous n’avons qu’une seule planète Terre, et c’est à nous d’en prendre soin.

Jenni Chun est un excellent exemple de femme qui utilise sa passion pour éduquer les autres sur l’importance de la durabilité environnementale afin de créer un avenir plus vert pour la prochaine génération. Qu’il s’agisse de mentorat et de conseils de carrière dans son temps libre ou de travailler avec l’Agence américaine de protection de l’environnement pour élever la norme afin de minimiser les déchets électroniques, Jenni est une avocate d’un changement environnemental positif.

Apprenez-en plus sur les initiatives de développement durable de Samsung Electronics ici et restez à l’écoute pour plus d’employés de Samsung qui aident à sauver la planète, un jour ouvrable à la fois.