Plusieurs des plus grands buteurs du 21e siècle exercent actuellement leur métier dans LaLiga Santander et, en combinant leur talent avec leurs années d’expérience, ils font encore régulièrement des cauchemars aux défenseurs et ondulent le filet. Cinq joueurs qui entrent définitivement dans cette catégorie sont Robert Lewandowski, Karim Benzema, Edinson Cavani, Radamel Falcao et Antoine Griezmann, dont le total de buts en carrière totalise plus de 2 000 buts.

Ce sont des joueurs qui ont célébré tellement de buts qu’ils ont probablement perdu le compte de leurs propres décomptes, mais le livre des records montre qu’ils ont ensemble marqué 2 046 buts pour le club et le pays au cours de leur carrière senior.

Le nouvel attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, est le joueur le plus actif de la Liga Santander, ayant marqué 514 buts au cours de sa carrière en club, en plus de 76 buts pour la Pologne. Son superbe but lors du match de la 4e journée à l’extérieur contre le Sevilla FC était donc le 590e de son impressionnante carrière.

Karim Benzema est le prochain sur la liste, car le capitaine du Real Madrid a marqué 430 buts au total, dont 393 en club et 37 pour l’équipe de France. Ensuite, Edinson Cavani du Valencia CF a 360 buts en club et 58 pour l’Uruguay pour un total de 418, Radamel Falcao du Rayo Vallecano en a 301 au niveau du club et 35 pour la Colombie pour faire 336 au total et Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid a évoqué 230 buts en club et 42 grèves pour la France pour établir un décompte de 272.

Certains des 2 046 buts marqués par ce quintette stellaire ont été extrêmement importants, même sur des scènes aussi grandioses qu’ElClasico, la finale de la Ligue des champions ou la finale de la Coupe du monde. Beaucoup d’entre eux ont été si spectaculaires qu’ils ont remporté des prix et ont été visionnés des millions et des millions de fois.

10 de ces buts sont récents, survenus au cours des quatre premières journées de la saison 2022/23 de LaLiga Santander. Il n’est donc pas surprenant de voir un membre de ce quintette s’asseoir en tête des classements Pichichi en tant que meilleur buteur de la compétition, Lewandowski ayant déjà marqué cinq fois depuis son arrivée au Spotify Camp Nou cet été.

L’attaquant qui partage actuellement la tête du classement de Pichichi avec Lewandowski est un autre buteur perpétuel, Iago Aspas ayant maintenant marqué 216 buts dans sa propre carrière, dont six pour l’équipe nationale espagnole et le reste pour le RC Celta, Liverpool FC et Séville FC.

Parmi les autres buteurs prolifiques qui méritent également d’être mentionnés figurent Álvaro Negredo du Cádiz CF (250 buts en club et 10 buts en équipe nationale pour un total de 260), Cristhian Stuani du Girona FC (201 et huit pour un total de 209), Álvaro Morata du Atlético de Madrid (183 et 26 pour un total de 209) et Gerard Moreno du Villarreal CF (162 et cinq pour un total de 167).

En additionnant les décomptes de ces 10 super joueurs, le nombre total de buts marqués dépasse les 3 000, ces attaquants ayant totalisé 3 107 buts au cours de leur carrière. Ce chiffre ne fera qu’augmenter au fur et à mesure que la saison 2022/23 progresse, car tous ces joueurs célèbrent toujours but après but après but.

