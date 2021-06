The 149th Open: Irish Open parmi les événements pour offrir des places de qualification supplémentaires pour Royal St George’s | Actualités golfiques

John Catlin a remporté le Dubai Duty Free Irish Open en 2020

Le R&A offrira des places de qualification supplémentaires pour le 149e Open via des tournois sur l’European Tour et le Challenge Tour le mois prochain.

Les joueurs qui sont entrés dans les qualifications finales le 29 juin ont eu d’autres chances de se qualifier pour la finale majeure de l’année, avec des places disponibles pour le Dubai Duty Free Irish Open (du 1er au 4 juillet), le Kaskada Golf Challenge (du 1er au 4 juillet) ou le Défi de golf Le Vaudreuil (8-11 juillet).

Les trois meilleurs joueurs non-exemptés en Irlande assureront leur place sur le terrain au Royal St George’s et le premier joueur non-exempté des deux épreuves du Challenge Tour se qualifiera également, à condition qu’il se retire des qualifications finales.

Shane Lowry a remporté l’Open la dernière fois qu’il a eu lieu en 2019

Les joueurs qui ne parviennent pas à se qualifier ne pourront pas prétendre à une place Open via les trois événements supplémentaires, bien qu’ils puissent toujours prétendre à l’une des trois places Open proposées à l’ASI Scottish Open du 8 au 11 juillet.

Johnnie Cole-Hamilton, directeur exécutif des championnats au R&A, a déclaré : « Nous savons qu’un certain nombre de golfeurs qui ont participé aux qualifications finales prévoient de se rendre séparément en Angleterre, puis en Irlande, en République tchèque ou en France pour jouer dans le événements de tournée programmés peu de temps après.

« Après avoir examiné attentivement les mesures de voyage internationales existantes, y compris les protocoles de recherche des contacts, nous pensons qu’il y a un plus grand risque que, lorsqu’ils voyagent en avion, les joueurs doivent s’isoler s’ils sont identifiés comme un contact étroit d’un autre passager testant positif au Covid-19.

« Dans cet esprit, nous avons convenu d’une solution avec l’European Tour qui réduit considérablement la possibilité que nos événements soient compromis de quelque manière que ce soit par les risques associés aux voyages aériens internationaux et offre aux joueurs d’autres opportunités de se qualifier pour l’Open via Dubaï. Duty Free Irish Open, Kaskada Golf Challenge et Le Vaudreuil Golf Challenge. »

