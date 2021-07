The 149th Open : Groupes et heures de départ pour le troisième tour au Royal St George’s | Actualités golfiques

Le duo final Collin Morikawa et Louis Oosthuizen débutera à 15h55

Groupes et heures de départ pour la troisième manche de samedi du 149e Open Championship au Royal St George’s de Sandwich.

Toutes les heures BST – Gbr et Irl sauf indication contraire – (x) désigne un amateur

0920 Y Lin (Chn)

0930 T Gooch (États-Unis), B DeChambeau (États-Unis)

0940 B Wiesberger (Aut), R Mansell

0950 JC Ritchie (Rsa), M Armitage

1000 P Saksansin (Tha), R Kinoshita (Jpn)

1010 A Rozner (Fra), R Fowler (États-Unis)

1020 B Steele (États-Unis), R MacIntyre

1030 H anglais (États-Unis), S Burns (États-Unis)

1040 J Kokrak (États-Unis), A Ancer (Mexique)

1050 S Horsfield, C Bezuidenhout (Rsa)

Rory McIlroy a été jumelé à Richard Bland le troisième jour

1105 R McIlroy, R Bland

1115 X Schauffele (USA), B Hébert (Fra)

1125 P Harrington, M Fitzpatrick

1135 K Streelman (États-Unis), L Griffin (États-Unis)

1145 J Niemann (Chi), V Hovland (Nor)

1155 C Kim (États-Unis), M Homa (États-Unis)

1205 J Thomas (États-Unis), A Scott (Australie)

1215 K Kisner (États-Unis), B Horschel (États-Unis)

1225 xM Schmid (Allemand), J Janewattananond (Tha)

1235 C Reavie (États-Unis), A Rai

1250 L Westwood, J Thomson

1300 J Senior, I Poulter

1310 W Simpson (États-Unis), T Fleetwood

1320 M Wallace, J Veerman (États-Unis)

1330 S Garcia (Spa), BH An (Corée)

1340 J Rose, J Dahmen (États-Unis)

1350 D Burmester (Rsa), D Berger (États-Unis)

1400 B Snedeker (États-Unis), S Lowry

1410 D Willett, B Harman (États-Unis)

1420 C Smith (Aus), C Conners (Can)

1435 R Fox (Nzl), T Finau (États-Unis)

1445 C Tringale (États-Unis), J Rahm (Spa)

1455 B Koepka (États-Unis), M Hughes (Can)

1505 J Harding (Rsa), P Casey

1515 M Siem (Allemagne), A Sullivan

1525 D van Tonder (Rsa), E Grillo (Arg)

1535 S Scheffler (États-Unis), D Johnson (États-Unis)

1545 D Frittelli (Rsa), J Spieth (États-Unis)

1555 L Oosthuizen (Rsa), C Morikawa (États-Unis)