ThatsMyAriel Halle Bailey tue le tapis rouge à la soirée Variety Cover

Alors que Chloe Bailey continue de tuer des singles comme “Treat Me” et “Surprise”, la jeune sœur Bailey sort également et vole en solo.

Halle Bailey a récemment fait sensation lors de l’événement “Power of Young Hollywood” de Variety aux côtés d’autres superbes créateurs #BlackGirlMagic.

Le multi-trait d’union qui couvre le magazine Young Hollywood avait l’air glamour dans une robe blanche moulante.

Elle a servi du glamour hollywoodien intemporel dans sa robe et elle a empilé ses locs succulents en une queue de cheval haute.

D’autres personnes présentes étaient Bel Air beauté Coco Jones…

Chandler Kinney de la renommée de Pretty Little Liars…

Euphorie le favori des fans Angus Cloud et son co-vedette Javon Walton…

la chanteuse Becky G…

et Bel Air étoiles Jabari Banks.

Halle Bailey a raconté à Variety sa plongée dans le rôle d’Ariel dans le live-action “Little Mermaid”

Le monde regarde Halle Bailey, la protégée de Beyoncé, se préparer à devenir la deuxième princesse Disney noire de l’histoire. Elle s’ouvrit à Variété sur l’impact qu’Ariel a eu sur elle lorsqu’elle était enfant et sur ce qu’elle espère accomplir en assumant le rôle.

“Je veux que la petite fille en moi et les petites filles comme moi qui regardent sachent qu’elles sont spéciales et qu’elles devraient être une princesse à tous points de vue. Il n’y a aucune raison qu’ils ne le soient pas. Ce réconfort était quelque chose dont j’avais besoin. dit Bailey. “Qu’est-ce que cela aurait fait pour moi, comment cela aurait changé ma confiance, ma confiance en moi, tout. Des choses qui semblent si petites pour tout le monde, c’est tellement grand pour nous.

Comme indiqué précédemment, Halle a subi une énorme réaction négative lorsque supporters racistes d’Ariel, auparavant à la peau claire et aux cheveux roux, a décidé que le personnage fictif ne pouvait pas être réinventé en tant que femme noire. Ils ont saisi leurs fourches virtuelles et leurs torches tiki et se sont tournés vers les réseaux sociaux avec le hashtag “#NotMyAriel”. La famille de Bailey, y compris sa sœur superstar, s’est immédiatement regroupée pour la soutenir.

“Il est important”, a déclaré Chloe Bailey à Variety, “d’avoir un système de soutien solide autour de vous. C’est difficile de porter le poids du monde par soi-même. Bailey a également obtenu un point de vue important de ses grands-parents, qui ont partagé des souvenirs du racisme et de la discrimination qu’ils ont endurés au cours de leur vie. “C’était une chose inspirante et belle d’entendre leurs mots d’encouragement, me disant:” Vous ne comprenez pas ce que cela fait pour nous, pour notre communauté, pour toutes les petites filles noires et brunes qui vont se voir dans vous », a déclaré Halle Bailey à Variety.

Rien n’arrête Halle alors que les rôles d’actrice continuent d’arriver et elle a même taquiné les fans cette semaine avec un extrait de ce que beaucoup pensaient être une chanson de son album solo prévu.

Êtes-vous prêt à voir Halle se transformer en Ariel ? NOUS SOMMES!

En savoir plus sur la couverture de Halle’s Variety ici.