Thatcher Demko espère porter son nouveau masque « le plus tôt possible »

Le gardien des Canucks de Vancouver Thatcher Demko discute du nouveau design de masque avec l'artiste Travis Michael de Victoria.

Contenu de l’article Thatcher DemkoLe nouveau masque de est prêt et attend son grand retour. «Je ne l’ai pas encore porté sur la glace», dit le gardien de 28 ans des Canucks de Vancouver. «Je viens de mettre la main dessus la semaine dernière. Et j’ai pu le parcourir et le voir en personne. C’est toujours très amusant, en tant que joueur. Vous suivez le processus de conception, vous voyez des photos et des vidéos ainsi que des mises à jour en cours de route.

Contenu de l’article « Mais pouvoir enfin le voir en personne est un régal. » S’exprimant par appel vidéo depuis la Floride, où les Canucks devraient affronter les Panthers jeudi, l’athlète américain, toujours absent en raison d’une blessure, a partagé à quel point il a été impliqué lors du processus de conception du masque, qui n’a pas encore été porté. . « J’aime m’impliquer. Je suis assez pointilleux avec ça », dit Demko. « Si je n’aime pas quelque chose, cela ne me dérange pas d’en informer Trav. Et je pense vice versa. Travaillant avec le célèbre artiste de masques Travis Michael sur la dernière création, Demko et Michael, basé à Victoria, ont exploité leur « modèle » préféré pour le nouveau masque – avec quelques rebondissements. « Pour la plupart, nous utilisons le même modèle, en ce qui concerne la mise en page. J’aime les masques assez simples et le modèle que nous avons est assez fiable à cet égard », explique Demko. Le zombie Johnny Canuck, qui, selon Demko, est apparu sur tous ses masques sauf un alors qu’il jouait pour l’équipe, est de retour, avec une «ambiance hivernale», donnant l’impression que le dessin est enfermé sous la glace. Le masque comporte également quelques clins d’œil au passé de l’équipe. «Nous voulions utiliser certains des logos les plus anciens de Vancouver», explique Demko, ajoutant que le dessin rend également hommage à l’ancien gardien de but des Canucks, Roberto Luongo, qui aurait été une «idole» de Demko dans son enfance, ainsi qu’à deux amis de Demko décédés.

Contenu de l’article Apple Canada Tout au long de ses années de hockey professionnel, Demko s’est penché sur la rare pause artistique qu’un masque offre aux gardiens de but par rapport à la tenue par ailleurs uniforme de l’équipe. « Nous sommes évidemment les seuls à avoir la capacité de montrer un peu de personnalité avec l’équipement que nous portons », a déclaré Demko. « Certains gars aiment parler d’eux, peut-être que c’est leur surnom, ou des choses qu’ils ont vécues dans le passé, des choses comme ça. « Cela a toujours été une chose importante pour moi et mon père. Il a joué un rôle important dans le processus de conception des masques avec moi depuis que j’ai pu le faire pour la première fois. Il m’a toujours prêché le respect des gens qui vous ont précédé, en quelque sorte en rendant hommage aux gars qui vous ont ouvert la voie. Cette contribution a permis à Demko de revenir à l’époque où le gardien de but jouait pour l’équipe américaine lors du Championnat du monde des moins de 18 ans 2013. «C’était une grande opportunité pour moi», déclare Demko à propos de l’opportunité de conception de masques. « J’ai pu rendre hommage aux gars qui ont non seulement joué pour l’équipe américaine avant moi, mais j’ai aussi beaucoup de respect pour les gars qui sont dans l’armée et je paie le sacrifice ultime. Nous avons également pu rendre hommage à certains d’entre eux.

Contenu de l’article « C’est quelque chose que j’aime faire, regarder l’histoire et rendre hommage là où vous le pouvez. » Michael a utilisé le iPad Pro et Crayon Pro d’Apple pour créer le masque de Demko, ce qui a permis un processus rationalisé à la fois pour l’artiste et l’athlète. «L’iPad a vraiment tout changé lors de sa sortie. Avant, nous dessinions littéralement tout sur un morceau de papier », explique Michael. L’interface numérique permet des modifications et des mises à jour rapides de la conception plutôt que de recommencer chaque esquisse à partir de zéro. « Vous pouvez effectuer des changements de couleur instantanément et les transmettre aux gars le plus rapidement possible », explique Michael. « Cela réduit vraiment le temps de conception, mais cela permet également aux gars de voir de plus près ce que sera le produit final. » Apple Canada Alors qu’il recevait des mises à jour de Michael, Demko se souvient avoir réalisé à quel point sa conception sous la glace était vraiment une question importante. « Pendant que vous peignez le masque, vous essayez de superposer des éléments dessus, mais vous essayez de le peindre de manière à ce qu’il soit plutôt transparent, afin qu’il ait cet aspect de glace réaliste », explique Demko. de l’illusion unique. «Cela ne m’a vraiment frappé qu’après que je lui ai demandé de le faire: ‘Oh mec, peut-être que je suis un peu un connard.’ »

Contenu de l’article Notant que le masque est la conception la plus détaillée qu’ils aient imaginée jusqu’à présent, Michael dit que le processus a pris quelques semaines. Même s’il n’aime pas beaucoup conserver les anciens uniformes de l’équipe, Demko admet qu’il conserve tous ses masques de gardien de but. «Je les ai littéralement tous, jusqu’à la date actuelle», dit Demko. « Espérons qu’un jour, au sous-sol, ils seront tous classés par ordre chronologique. Et ce sera quelque chose sur lequel je pourrai me souvenir et apprécier. Pour l’instant, ses masques sont répartis entre sa maison familiale en Californie, son domicile à Vancouver et d’autres zones de stockage diverses. Notant que les « projecteurs » seront braqués sur ce masque particulier alors que les fans attendent avec impatience son retour après avoir été blessé, Demko n’a pas été en mesure de confirmer la date exacte de cette date. « Je viens tout juste de suivre le processus, et c’est évidemment frustrant », déclare Demko. « J’espère que je mettrai le masque lors d’un match cette année, le plus tôt possible. » D’ici là, il prévoit d’enfiler le nouveau masque à l’entraînement, juste pour une ou deux fois. «Je veux m’assurer que ce soit encore frais pour ce premier match de l’année pour moi», dit Demko. « Je porte toujours celui de l’année dernière, que j’aime aussi celui-là…

Recommandé par l'éditorial Canucks : le mystère de la blessure de Thatcher Demko résolu ? Voici le problème signalé Les Canucks s'apprêtent à recruter le gardien Kevin Lankinen

