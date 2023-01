‘That ’90s Show’ Stars On Reunion avec ’70s Show’ OG Cast (Exclusif) – Hollywood Life

Kitty et Red Forman accueillent une nouvelle génération d’enfants dans leur maison à Ce spectacle des années 90. Ils hébergeront leur petite-fille, Leia Forman (Callie Haverda), pour l’été dans la toute nouvelle série Netflix. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Ce spectacle des années 70 vétérinaires Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith de se réunir à l’écran et de travailler avec ce nouveau groupe d’enfants.

Suite Ce spectacle des années 90

“C’était très excitant, et cela m’a vraiment aidé, je pense, avec la différence entre les années 70 et 90. Cela a aidé avec les décennies, vous savez, d’avoir une nouvelle énergie pour rebondir », a déclaré Debra Jo HollywoodLa Vie lors du press junket de l’émission. « Cela a été très utile. J’aime travailler avec de jeunes acteurs et de nouveaux acteurs, surtout quand ils sont si talentueux. Nous avons ce groupe d’enfants qui se soucient vraiment de ce qu’ils font, et ils travaillent très dur. Ils ont si bien navigué dans COVID. Je ne suis pas sûr que j’aurais pu faire ça à leur âge, répéter avec un masque toute la semaine et puis le masque s’enlève, et tout d’un coup tu as tout le visage et devoir t’adapter devant un public. Ils font un travail remarquable. »

Lorsque Ce spectacle des années 90 commence, nous sommes en 1995. Kurtwood a révélé que Kitty était “vraiment excitée” d’avoir “une nouvelle vie dans la maison, plutôt que le vieux grincheux Red”. Pendant ce temps, Red est “déçu parce qu’il pensait qu’il allait avoir sa belle petite vie à la retraite où il s’asseyait sur sa chaise et lisait son journal, et tout d’un coup, il a ces petits monstres partout dans la maison dans son placard essayant son chemises en flanelle, au sous-sol et au réfrigérateur. Il a l’impression d’être attaqué. »

Debra Jo et Kurtwood retrouvent également leur fils à l’écran Topher Grace et plus de l’original Ce spectacle des années 70 casting, y compris Ashton Kutcher, Mila Kuniset Laura Prépon. Kurtwood a dit que c’était “génial” de travailler à nouveau avec l’ancien gang.

“Eh bien, je viens de pleurer”, a admis Debra Jo. « Ils ne sont pas venus tous d’un coup. Ils sont venus un peu individuellement. Chaque fois que l’un d’eux franchissait la porte du salon ou la porte de la cuisine, j’avais un peu de larmes. Honnêtement, je suis tellement fier d’eux. Je suis tellement fier des gens qu’ils sont devenus, de leur carrière et de leur famille. Je suppose que je suis un peu comme une maman gonflée. Je ne sais pas. C’était un peu émouvant.

Quant à savoir qui prend la fille d’Eric et Donna, la réponse est simple pour Debra Jo et Kurtwood. “Oh, je pense qu’elle tient de son père, sauf que je pense qu’elle en a assez de tous les Guerres des étoiles en ce qui concerne son père », a déclaré l’acteur HollywoodLa Vie. «Elle est un peu plus pratique, ce que je pense qu’elle tient de sa mère. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont elle accepte sa propre geekerie et la gère et la fait fonctionner pour elle, ce qu’Eric a fait aussi. Ce spectacle des années 90 premières le 19 janvier sur Netflix.

