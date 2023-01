‘That ’90s Show’: Qu’est-ce qui a changé et qui reste le même à Point Place – National

Le gang – à la fois ancien et nouveau – est descendu sur Point Place, Wisc., Et Ce spectacle des années 90 est enfin disponible en streaming sur Netflix dans toute sa nostalgie.

Beaucoup de choses ont changé chez Red et Kitty Forman, qui reste le lieu de rencontre de facto pour les personnages originaux de Ce spectacle des années 70ainsi qu’un nouveau casting d’adolescents (pour l’instant) relativement inconnus.

Le premier épisode démarre le week-end du 4 juillet 1995 et les Forman, Kitty (Debra Jo Rupp) et Red (Kurtwood Smith), se préparent à accueillir leur fils Eric (Topher Grace), leur belle-fille Donna (Laura Prepon) et sa petite-fille Leia (Callie Haverda) pour un long week-end de fête.

C’est vrai – Eric est toujours un grand fan de Star Wars et a nommé sa fille d’après l’un des personnages principaux de la franchise. Il a même réussi à faire de son fandom une carrière et nous apprenons qu’il est professeur auxiliaire chargé d’enseigner un cours intitulé “La religion de Star Wars”. (Rêver.) Nous apprenons aussi que Donna est maintenant une auteure publiée.

Eric et Leia sont censés partir pour un camp spatial père / fille de deux semaines après leur week-end avec les Forman, mais ce plan se dissout rapidement lorsque Leia – une nerd autoproclamée – rencontre certains des enfants locaux et décide qu’elle veut passer passer l’été avec ses grands-parents et se faire des amis.

Le public apprendra bientôt que l’un de ces amis n’est autre que Jay Kelso, le fils des personnages originaux Michael Kelso (Ashton Kutcher) et Jackie Burkhart (Mila Kunis). Le couple réel apparaît pendant quelques minutes à la fin de l’épisode pilote, révélant qu’ils vont se “remarier” pour la deuxième fois.

Les fans de la première série se souviendront que Jackie s’est retrouvée avec Fez (Wilmer Valderrama), il est donc un peu surprenant de retrouver Kelso et Jackie ensemble. Dans le deuxième épisode, Fez révèle à Kitty que 15 ans auparavant, lui et Jackie étaient en vacances dans un complexe en Jamaïque lorsqu’il l’a surprise en train de parler à Kelso au téléphone. Jackie a quitté la station pour retourner et être avec Kelso, mais Fez est resté jusqu’à ce que la station l’expulse “pour avoir trop parlé dans le bain à remous”.

Mais ne vous inquiétez pas trop pour Fès ; il possède une gamme de salons de coiffure à succès appelée “Chez Fez”, aime toujours Tootsie Rolls et poursuit un intérêt amoureux (quelque peu réticent).

Mis à part les personnages, les plus grands bouleversements que les téléspectateurs voient sont les améliorations apportées à la maison des Forman. Kitty a abandonné le décor de hibou dans sa cuisine (à l’exception de deux petits hiboux sur une étagère), optant pour un nouveau design des années 90 qui fait la part belle au jaune pâle, aux fleurs et aux coqs.

Le salon de Red et Kitty a également été amélioré avec des canapés à carreaux roses très années 90 et des coussins floraux à volants, et nous voyons le canapé et la chaise du milieu du siècle de l’ancien spectacle sont maintenant relégués au célèbre repaire du sous-sol de Forman.

Selon Netflix, les décors ont été minutieusement reconstruits et certains des acteurs originaux ont ramené des éléments de décor de Ce spectacle des années 70 pour ajouter de la continuité. Kutcher et Kunis ont ramené une malle, un tabouret et le coussin rond multicolore du sous-sol. Rupp a fourni les raisins en verre de la table basse du sous-sol.

La cuisine contient également les nombreux plats en Pyrex et contenants Tupperware de Kitty qu’elle a collectionnés tout au long des années 70 et 80, ce qui n’est pas surprenant car les ustensiles de cuisine colorés de cette époque continuent d’être convoités dans les cuisines d’aujourd’hui.

Et, à côté, nous voyons le traitement des années 90 donné à l’ancienne chambre de Donna Pinciotti. Une nouvelle famille vit maintenant dans la maison, et sa fille Gwen (jouée par Ashley Aufderheide) a posé un tapis à poils longs violet, possède plusieurs étuis de maquillage Caboodles (chanceux!) Et a recouvert ses murs d’affiches du groupe “riot grrrl”.

Sans trop dévoiler la première saison de Ce spectacle des années 90, il semble que même si les choses changent, les choses restent les mêmes. Les personnages originaux conservent bon nombre de leurs caractéristiques originales – Red est toujours grincheux, Kitty maintient son innocence et son rire amusant, Kelso est toujours un idiot adorable et Fez se penche toujours sur ses manières légèrement problématiques mais bien intentionnées. .

Et, bien sûr, le tristement célèbre cercle de fumer de l’herbe reste un point important de l’intrigue dans la nouvelle série, tout comme les excursions parascolaires pour boire au château d’eau de Point Place.

Les fans peuvent s’amuser à choisir tous les œufs de Pâques laissés par Ce spectacle des années 70, tout en se délectant de toutes les références de la série aux années 90. C’est groovy et c’est totalement génial et c’est un voyage amusant dans plus d’une voie de mémoire.