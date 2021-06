Mumbai : « Thappad » de l’acteur Taapsee Pannu a fait partie de la liste des gagnants des Cannes Lions en remportant la médaille d’argent pour « La bande-annonce la plus rapportée au monde » le troisième jour de l’événement. Le réalisateur du film, Anubhav Sinha, a pris son compte Instagram et a partagé la nouvelle en publiant une courte vidéo des résultats publiés sous forme numérique mercredi.

Dans la légende, il a écrit: « THAPPAD remporte l’ARGENT des Lions de Cannes pour sa « campagne de bandes-annonces la plus signalée ». Quel cadeau d’anniversaire pour l’équipe. @triggerhappyentertainment #AmitChandrra ZINDABAD !!! »

La campagne promotionnelle présentée sur YouTube et d’autres sites de médias sociaux officiels du film comprenait la scène du film dans laquelle le rôle principal masculin (joué par Pavail Gulati) gifle sa femme (Taapsee Pannu) lors d’une fête, devant les invités.

Il a été fait campagne par Dentsu Webchutney et produit par Trigger Happy Entertainment Pvt Ltd. Il faisait partie de la deuxième bande-annonce du film qui visait à sensibiliser le public à la violence domestique, sur laquelle était basée toute l’intrigue de l’histoire.

Selon le site officiel du Festival international de la créativité Cannes Lions 2021, la bande-annonce a été signalée plus de 400 000 fois et a été prise par YouTube dans les 26 heures. Sur une note connexe, l’Inde a obtenu 21 listes restreintes le troisième jour du festival, clôturant son nombre de listes restreintes à 77 pour l’année.

Le film à succès Thappad pour lequel Taapsee Pannu a reçu plusieurs prix, dont celui du meilleur acteur (femme), a été un succès à la fois critique et commercial. Dirigé par Anubhav Sinha, le film mettait en vedette Taapsee comme protagoniste qui refusait de tolérer la violence domestique au nom de l’amour et des relations et Pavail jouait le rôle de son mari.