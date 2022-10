Thanksgiving partagé avec les amis et la famille à Kelowna’s Gospel Mission – Kelowna Capital News

La famille, les amis et la farce sont les parties les plus populaires de tout repas de Thanksgiving.

Pour la première fois, Kelowna’s Gospel Mission encourage les résidents à inviter un invité à leur dîner de dinde annuel le 10 octobre.

Mandy Phillips, responsable de la cuisine à Kelowna’s Gospel Mission, a déclaré que les fours étaient occupés avant le repas.

L’équipe a cuisiné 30 dindes, 16 jambons, 250 livres de pommes de terre, farce et sauce, qui seront accompagnés de légumes, sauce aux canneberges, petits pains et tarte au souper.

La Mission Gospel abrite actuellement environ 60 personnes. Les résidents et leurs invités apprécieront le festin ensemble à la salle à manger du centre.

De plus, des repas préemballés seront livrés à plus de 150 personnes en situation d’itinérance autour de Kelowna.

Si vous souhaitez faire du bénévolat à la Mission, vous pouvez les contacter au 250-763-3737.

