Thanksgiving était une fête cinématographique. Cette année? Cueillettes minces

Le week-end de Thanksgiving a toujours offert une multitude de films, permettant aux cinéphiles de sortir de la maison et de se détendre après avoir mangé de grandes quantités de dinde, de purée de pommes de terre et de tarte.

Mais cette année, le menu du film est assez clairsemé. Le box-office nord-américain a peu de nouveaux films ce week-end susceptibles d’attirer des tonnes de cinéphiles.

“Strange World”, le nouveau film d’animation de Disney sur une famille d’explorateurs mettant en vedette le travail vocal de Jake Gyllenhaal, ne devrait rapporter qu’environ 30 millions de dollars sur le marché intérieur au cours du week-end de vacances de cinq jours – une belle ouverture, quoique en sourdine. Mais les premiers résultats au box-office de mercredi et jeudi indiquent que “Strange World” est susceptible de répondre même à ces attentes initiales.

Un autre film de Disney, «Black Panther: Wakanda Forever» de Marvel, en est maintenant à sa deuxième semaine et devrait gagner le week-end de vacances avec environ 40 millions de dollars sur le marché intérieur. Il a fait 552 millions de dollars jusqu’à présent.

L’ardoise est bien loin des week-ends de Thanksgiving d’antan. Thanksgiving est généralement l’une des périodes les plus occupées de l’année pour les salles de cinéma, car à bien des égards, il donne le coup d’envoi à la saison rentable des guichets des fêtes – similaire à la façon dont le week-end du Memorial Day inaugure l’été. Par exemple, des films comme “Creed”, “Moana” et “Knives Out” ont été ouverts le week-end de Thanksgiving et ont bien fonctionné.

Alors qu’est-il arrivé à Thanksgiving cette année ? Encore une fois, blâmez Covid.

“L’impact de la pandémie, à la fois en termes de perturbation de la production et de remaniement du calendrier de sortie, a laissé la table assez légère sur les entrées cinématographiques”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore (SCOR), à CNN Business.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement à Hollywood ont entravé les productions cinématographiques tout au long de l’année. Les ventes de billets d’été au cours de l’été ont été fortes grâce à des succès comme “Top Gun: Maverick”, mais les grandes nouveautés ont été difficiles à trouver ces derniers mois. “Wakanda Forever” est une autre exception notable, ayant décroché un record de 180 millions de dollars plus tôt ce mois-ci, mais sinon, cela a été plutôt calme au cineplex.

La pénurie de grandes nouveautés aide à expliquer pourquoi le box-office national est en baisse de 32% jusqu’à présent cette année par rapport à 2019 avant la pandémie. Le nombre de sorties sur 2 000 écrans ou plus est en baisse de 36 %.

Les vacances comme Thanksgiving sont importantes pour les théâtres car “elles agissent comme une pierre de touche basée sur le calendrier”, que le public en est venu à associer comme une “sorte de grande écoute”, a ajouté Dergarabedian.

“C’est à ce moment-là que les films les plus grands et les plus brillants sont sur le marché, et Thanksgiving est certainement l’une de ces périodes qui a développé ce type d’identité au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Ce serait dommage que Thanksgiving se termine comme une autre période de vacances marginalisée, comme le week-end de la fête du Travail.”

Mais les vacances de 2022 ne sont pas encore terminées et il y a de l’espoir à l’horizon grâce à James Cameron et sa suite à “Avatar” – le plus gros blockbuster de l’histoire du cinéma.

«Avatar: The Way of Water», qui ouvre le 16 décembre, pourrait déclencher une vague de films pour aider l’industrie à terminer l’année en beauté. Le film de Cameron est le premier depuis l’original de 2009, et on se demande si ce film très cher peut attirer le même type de public. D’autres argumentent : on parie contre le réalisateur de « Titanic », « The Terminator » et « Aliens » à ses risques et périls.

Quant à Thanksgiving, Dergarabedian espère qu’à mesure que l’industrie du théâtre se normalisera, les vacances feront leur retour.

“Il s’agit probablement d’un changement temporaire et du résultat de la dynamique difficile du marché au cours des deux dernières années et demie”, a-t-il déclaré. “Thanksgiving redeviendra l’une des semaines de cinéma les plus importantes de l’année.”