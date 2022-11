Thanksgiving et inflation : le coût des vacances cette année

Les coûts des vacances, de l’épicerie au voyage, sont en hausse et les consommateurs sont prêts à les payer.

Roe D’Angelo et

L’année dernière, la fête de Thanksgiving a été l’une des plus chères de tous les temps ; cette fois, les prix sont plus élevés pour tout, du vin en début de repas au café et tarte en fin de repas.

Il en coûtera également plus cher pour se rendre à la table: le tarif aérien intérieur moyen pour les voyages de la semaine de Thanksgiving a bondi de 46% par rapport à l’année dernière, tandis que l’essence a augmenté d’environ 6%. Même votre binge-watch de week-end de vacances est plus chère.

Mais les consommateurs américains semblent largement découragés.

Bien que des facteurs échappant au contrôle des entreprises — les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ; les pénuries d’ingrédients ; des coûts de main-d’œuvre, de carburant et d’expédition plus élevés ; et, dans le cas des dindes et des œufs, la grippe aviaire — a contribué à faire grimper les prix, tout comme la volonté des clients de les payer. Les voyages en avion ont augmenté parallèlement aux tarifs aériens. (L’inflation était de 7,7 % en octobre, un ralentissement par rapport au mois précédent, mais toujours à un niveau jamais vu depuis le début des années 1980.)

Le coût des produits d’épicerie a augmenté de 12,4% en octobre, mais Walmart, la plus grande chaîne d’épicerie américaine, a vu ses ventes et son volume augmenter au troisième trimestre. Et la plupart des consommateurs américains s’attendent à dépenser plus pour l’épicerie des Fêtes, selon une enquête de Daymon Worldwide, une société de développement de marques privées.

Vous prévoyez d’accueillir ou d’être hébergé cette année ? Voici combien cela pourrait coûter plus cher, par rapport à l’année dernière :