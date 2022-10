Thanksgiving est vraiment un gros mensonge – Kelowna Capital News

Avec toutes les discussions d’aujourd’hui sur les fausses nouvelles, comment les repérer et comment penser de manière critique lorsqu’il s’agit d’évaluer les informations, considérez ceci comme un avertissement saisonnier.

Thanksgiving est un gros mensonge si gros qu’il faut défaire son pantalon.

Les histoires et les images de Thanksgiving qui ont nourri nos jeunes esprits sont des contes de fées conçus à des fins politiques.

La tradition de rendre grâce, bien sûr, doit être considérée comme fondamentale et universelle, aussi largement piétiste.

La plupart des cultures ont toujours célébré la bonne fortune, d’une manière ou d’une autre.

Le Canada ne peut s’empêcher de sentir les brises du sud de la frontière. Nos images de Thanksgiving, sans parler de tout un tas d’autres impostures, sont ainsi.

Les jours d’action de grâce, « là-bas », étaient célébrés sous diverses formes, et dans différentes colonies à différentes époques, dès le XVIIe siècle.

Mais ce n’est qu’en 1863, pendant la guerre civile américaine, qu’Abraham Lincoln a déclaré une journée nationale de Thanksgiving, qui se tiendra chaque année en novembre. Son objectif non atteint ? Promouvoir l’unité.

Plus tard, Franklin Roosevelt a tenté de déplacer la journée, afin de mieux encourager les ventes au détail pendant la dépression. Le nom Franksgiving a été inventé.

Profondément émouvant.

Tout cela est documenté. Environ 100 personnes ont quitté l’Angleterre sur le Mayflower en 1620, cherchant – de toutes les absurdités – la liberté religieuse. Environ la moitié d’entre eux ont survécu au voyage et au premier hiver. Ils ont été aidés par les peuples autochtones, qui les ont aidés à s’adapter, par exemple en leur apprenant à tirer du sirop d’érable et à cultiver du maïs.

Cette gentillesse a été récompensée par la maladie, les armes de destruction massive et finalement la colonisation.

Au cours des 50 dernières années au moins, les peuples autochtones de la Nouvelle-Angleterre ont célébré l’Action de grâces de ce pays le quatrième jeudi du onzième mois, avec une manifestation intitulée « Le jour de deuil national ».

L’histoire de Thanksgiving de notre nation est plus gentille et plus douce. Bien sûr.

Selon l’Encyclopédie canadienne, le premier Thanksgiving célébré ici par les Européens a eu lieu en 1578, lorsque Sir Martin Frobisher et son équipage sont arrivés sains et saufs dans ce qui est aujourd’hui le Nunavut. Ils rendaient grâce pour leur survie en mangeant du bœuf salé, des biscuits et de la purée de pois.

Diverses régions ont par la suite reconnu des jours d’action de grâce, généralement associés à la moisson et à l’église. En 1872, après la Confédération, l’Action de grâces a été déclarée fête civique et a eu lieu le 5 avril.

Ce premier Thanksgiving officiel a été offert en remerciement pour le rétablissement d’Edward, prince de Galles, après une maladie.

Nous étions une telle colonie aspirante.

Le Parlement chaque année, et parfois arbitrairement, fixe la date de Thanksgiving chaque année. Pendant plusieurs années, il a eu lieu le 11 novembre, pour coïncider avec le jour de l’armistice. En 1931, cela a changé afin de mettre à juste titre l’accent uniquement sur les anciens combattants.

Tu sais? Il est peut-être plus logique d’être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie 365 jours par an.