Thanksgiving est toujours de saison à Saint-Vincent de Paul

L’idée de gratitude, de remerciement, peut souvent être enfouie sous la nourriture, la famille et le football qui ont tendance à dominer les vacances de Thanksgiving. Mais pour beaucoup de personnes en convalescence, la gratitude est au centre de leur vie tout au long de l’année.

Johnny Shaffer vient d’emménager dans son premier appartement depuis plus de 10 ans il y a quelques mois. Originaire du Missouri, il a passé des années dans les rues de Bakersfield, accro à la drogue.

Il a finalement demandé de l’aide, s’est inscrit à un programme de désintoxication et est passé de bénévole à employé au centre d’accueil de la Société de Saint-Vincent de Paul, qui offre des services à la communauté locale des sans-abri.

« C’est difficile de s’y habituer », a déclaré Shaffer à propos d’avoir son propre logement après tant d’années. « Je m’y suis habitué, mais au début, c’était vraiment difficile. Maintenant, j’adore ça. Je pense à mon lit plus que jamais à mon lit. »

Ayant vécu dans la rue pendant plus de huit ans avec des pensées suicidaires constantes, Shaffer a déclaré qu’il était reconnaissant de faire désormais partie de quelque chose de plus grand que de simplement vivre la vie quotidienne d’un toxicomane.

« C’est plus grand que moi, vous savez ? Parce que je ne pense même pas du tout à mes problèmes », a déclaré Shaffer. « Je ne le fais vraiment plus, plus maintenant. Vous savez, tard le soir, quand je me réveille, je pense à des trucs, mais je n’y pense même pas. Je sais que j’ai un objectif et c’est là que je vais. à. »

Peut-être surtout, Shaffer a déclaré qu’il était reconnaissant envers les personnes qui étaient là pour lui lorsqu’il essayait de changer sa vie. Les gens qui étaient passés d’assistants sociaux à des amis.

« J’étais tellement habitué à ce que des gens soient amis à cause de la taille de mon sac ou de la quantité d’argent que j’avais dans ma poche. Ces gens s’en moquent », a déclaré Shaffer à propos de ceux qui l’avaient aidé à changer sa vie.

Shaffer a nommé Oscar Zubiran, directeur des opérations de Saint-Vincent-de-Paul, et John Thompson, directeur du centre, ainsi que Scott Baker et Stephanie Herrera de la Mission du comté de Kern, parmi ceux pour lesquels il était reconnaissant.

« C’est une chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissant parce que je leur fais confiance. Ce sont de bonnes personnes et je sais qu’ils ne me feront pas de mal. Je ne suis pas habitué à ça », a déclaré Shaffer. « Je suis toujours habitué à ce que quelqu’un essaie de me frapper ou de voir ce qu’il peut obtenir de moi ou me voler, tu sais ? »

Michael Gallion a 33 ans et, entre 17 et 30 ans, il vivait de temps en temps dans les rues de Bakersfield, luttant contre la toxicomanie. Un séjour en prison et une probation qui a suivi ont forcé Gallion à se rendre dans des centres de réadaptation et à vivre sobre, mais il a eu du mal à maintenir sa sobriété.

Aujourd’hui, après deux ans et demi de logement sobre et stable dans un établissement de vie sobre à Bakersfield, Gallion a déclaré que la gratitude jouait un rôle majeur dans sa vie.

« Vous devez être reconnaissant d’où vous êtes parce que je me souviens d’où je viens. Comme je l’ai dit, j’étais ici tous les jours. À l’âge de 17 ans, j’étais sans abri et je me promenais sans abri », a déclaré Gallion. . « La pensée de la gratitude pour moi, cela signifie simplement être reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez et soyez reconnaissant pour d’où vous venez parce que cela pourrait toujours être pire, vous savez ? Cela pourrait toujours s’améliorer aussi. « .

Gallion a déclaré que ce n’est que lorsque Lynn Huckaby, directrice exécutive de Freedom House Recovery Homes, l’a fait asseoir et lui a demandé ce qu’il voulait faire de sa vie, qu’il a pu trouver une direction.

« Ce n’est que lorsque quelqu’un comme ça s’est assis avec moi et m’a montré : ‘Hé, c’est ce que tu dois faire’, comme s’il n’y avait plus de vie pour nous. Ça n’en vaut pas la peine », a déclaré Gallion. « C’est à ce moment-là que j’ai mis le pied à terre, et c’était il y a deux ans et demi. »

Aujourd’hui, Gallion a un travail, une voiture et plus de temps passé à nettoyer qu’il n’en a jamais eu depuis l’âge de 12 ans.

« Cela signifie beaucoup pour moi parce que je ne l’ai pas fait – toute mon enfance, toute ma vingtaine – vous voyez ce que je veux dire », a-t-il déclaré. « Cela signifie beaucoup pour moi parce que je suis capable d’être l’homme que je suis censé être et le père que je suis censé être. »

Zubiran, directeur des opérations de Saint-Vincent, a déclaré que la gratitude était un facteur majeur tant pour les invités du centre d’accueil que pour les employés.

« Chaque jour. Chaque jour, nous venons ici et nous constatons la gratitude du personnel, nous voyons la gratitude qu’ils ont, que nos invités ont lorsqu’ils franchissent les portes », a déclaré Zubiran. « Donc nous le voyons et c’est réciproque. Nous voyons l’appréciation qu’ils ont et cela nous aide à continuer à faire ce que nous faisons. »

Saint-Vincent organise un repas annuel de Thanksgiving comprenant les produits de base habituels des fêtes – dinde, pommes de terre, farce – et le centre s’associe à d’autres organisations pour venir offrir des services supplémentaires aux clients.

Zubiran a déclaré que la gratitude – de la part des invités, des bénévoles et des employés – était un événement quotidien à Saint-Vincent.

« Nous avons tous une histoire et pour moi personnellement, je suis simplement béni et reconnaissant, très gracieux envers le Seigneur d’avoir l’opportunité de redonner à la communauté », a déclaré Zubiran.

Redonner à la communauté est une valeur que Zubiran dit que ses parents lui ont inculquée dès son plus jeune âge, et il est reconnaissant de pouvoir faire cela en échange d’un travail.

« Ce que j’ai appris, c’est que la joie signifie pour nous, Jésus d’abord, les autres ensuite, et vous-même en dernier », a déclaré Zubiran. « Et ce service, cette mentalité de donner aux autres, c’est la gratitude que je ressens chaque jour parce que j’ai l’opportunité de vivre cette vie de joie. »