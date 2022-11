Thanksgiving est la «fête préférée» de Daniel Craig, mais il n’est pas fan d’un plat de base

Daniel Craig célèbre et profite des vacances de Thanksgiving, mais il pourrait se passer de la farce.

L’acteur de “James Bond” était dans “The Late Show with Stephen Colbert” et il a parlé de son amour des vacances d’automne.

“Je comprends Thanksgiving. Il s’agit de remercier comme je le comprends”, a déclaré Craig.

L’acteur est devenu citoyen américain en 2019 et sa femme, Rachel Weisz, est devenue citoyenne en 2011.

“Nous le célébrons et nous avons aussi des amis américains”, a poursuivi Craig. “Je le fête depuis assez longtemps. Je pense que c’est probablement ma fête préférée.”

Même si Craig est tout au sujet de la célébration de Thanksgiving, il n’est pas fan d’un plat en particulier. Lors de l’émission, il a qualifié la farce “d’abomination”.

“Vous le farcissez d’un poulet-dinde!”, A déclaré Craig à propos du plat d’accompagnement classique de Thanksgiving. “Je pense qu’il devrait être cuit séparément. C’est bon, mais je ne pense pas que vous devriez l’amener près de l’oiseau.”

Craig est l’un des nombreux acteurs qui ont joué James Bond dans la franchise populaire. Il a joué le rôle de 007 pour la dernière fois dans le film de 2021 “No Time To Die”, mais est maintenant dans un nouveau film Netflix, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, avec Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe et Kathryn Hahn .