« Thanksgiving, c’est bien plus que de la nourriture »

En 2015, Kristen Whitney, résidente d’Elburn, et sa sœur De’Reen Vyleta d’Elgin étaient seules le jour de Thanksgiving, car de nombreux amis et membres de la famille n’ont pas pu se réunir.

C’est alors, après avoir décidé qu’elles ne voulaient pas cuisiner pour seulement deux personnes, que les sœurs ont eu l’idée d’organiser un dîner de Thanksgiving communautaire gratuit pour ceux qui sont seuls ou qui ne veulent pas cuisiner ou pour tous ceux qui veulent se retrouver entre voisins pour déguster un repas de fête traditionnel.

De’Reen Vyleta hache le céleri à utiliser pour la farce. Les sœurs Kristen Whitney d’Elburn et De’Reen Vyleta d’Elgin cuisineront et serviront un dîner de Thanksgiving ouvert au public à la Légion américaine d’Elburn le jeudi 24 novembre. Les sœurs ont également installé des canapés et des fauteuils inclinables dans la salle à manger pour faire l’espace plus confortable. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Cette année, le dîner communautaire gratuit de Thanksgiving aura lieu de 14 h à 18 h 30 le jeudi 24 novembre au poste 630 de la Légion américaine, 112 N. Main St. à Elburn. Le dîner est ouvert au public et tous les âges sont les bienvenus.

Après quelques années de planification, Whitney, qui fait du bénévolat au centre communautaire d’Elburn, et Vyleta ont organisé leur premier repas de Thanksgiving à la Légion en 2019. Après avoir annulé l’événement en 2020 en raison de la pandémie, l’événement est revenu l’année dernière avec environ 60 participants. , et cette année, les sœurs attendent encore plus d’invités.

Tom Bohanek aide à charger une partie de la nourriture qui sera cuite et servie lors d’un dîner de Thanksgiving ouvert au public à la Légion américaine à Elburn le jeudi 24 novembre. Les organisateurs ont également installé des canapés et des fauteuils dans la salle à manger pour faire de l’espace plus confortable. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

« Nous préparons assez de nourriture pour environ 100 personnes et chacun reçoit un récipient pour les restes. Je pense que nous en aurons environ 70 cette année », a déclaré Whitney. « Nous voulons que les gens viennent et aient l’impression de faire partie de l’événement, de ce qui se passe. Il s’agit d’être reconnaissant pour ce que nous avons et d’être quelque part où les gens peuvent être ensemble. Et ne pas avoir à se soucier du nettoyage.

Vyleta et Whitney ont commencé à magasiner pour le repas vendredi et le travail de préparation a commencé lundi. Vyleta, qui fait toute la cuisine avec l’aide de ses enfants adultes et d’autres bénévoles, a déclaré que le menu contiendra tous les favoris de Thanksgiving : dinde, jambon, casserole de haricots verts, purée de pommes de terre, farce et, bien sûr, beaucoup de tartes et autres desserts. .

Vyleta a déclaré qu’elle passerait environ trois heures jeudi matin dans la cuisine de la Légion à préparer le repas sous forme de buffet.

“Toutes les recettes sont de moi”, a-t-elle déclaré. « J’adore cuisiner pour les gens et je suis bon dans ce que je fais. Les gens apprécient ce que je fais, et cela rend mon cœur heureux. Je n’aime pas voir les gens seuls, alors nous voulons inclure les autres sans faire de travail pour eux. Thanksgiving, c’est bien plus que de la nourriture. La nourriture rassemble les gens pour avoir des conversations et des liens. Tout le monde parle de nourriture.

Non seulement le repas traditionnel fait maison aide les invités à se sentir comme chez eux, mais Whitney transporte des fauteuils inclinables et des canapés donnés afin qu’ils puissent se rassembler autour des téléviseurs de la Légion pour regarder des matchs de football.

“Nous voulons qu’il ressemble aux salons des gens”, a déclaré Whitney. “Nous avons également mis en place des zones de conversation, où les gens peuvent se pelotonner sur un canapé avec des couvertures et simplement visiter.”

La première année, les sœurs ont organisé le dîner, elles ont tout payé de leur poche. Cette année, une grande partie des coûts sont couverts par “des donateurs incroyablement généreux”, a déclaré Whitney.

“C’est 100% gratuit”, a-t-elle déclaré. “Nous ne demandons pas de dons [from guests]. Faire ça me rend juste heureux. Je peux faire partie d’une nouvelle tradition pour les gens. [Guests] sont si reconnaissants et reconnaissants et cela rend mon cœur heureux.

Les sœurs prévoient de continuer à organiser le dîner de Thanksgiving aussi longtemps qu’elles le pourront. Whitney a déclaré que le nombre d’invités continuait d’augmenter chaque année.

« Notre espoir est de devenir trop grand pour la Légion et de devoir déménager quelque part comme Lions Park », a-t-elle déclaré. “C’est le meilleur problème à avoir … tous ces gens qui viennent prendre un repas le jour de Thanksgiving.”

Pour plus d’informations sur le dîner, ou si vous avez des questions, contactez Whitney à elburnccc@gmail.com ou appelez le 630-365-6655.