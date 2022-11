Thanksgiving 2022 Mèmes et blagues qui résument de manière hilarante l’esprit des fêtes

Joyeux Action de Graces! Le jour pour célébrer les bénédictions de la récolte et savourer un délicieux repas copieux est arrivé. De la dinde rôtie et de la sauce aux canneberges à la tarte à la citrouille, ce qui complète les vacances américaines n’est pas seulement le dîner de Thanksgiving, mais le temps incroyable que vous passez avec vos proches ! Alors, êtes-vous prêt à « rôtir » vos amis les plus proches et les membres de votre famille avant la dinde ? Même s’asseoir ensemble après avoir savouré le dîner à la dinde vous donne la chance de faire ressortir l’humour en vous et de faire des blagues hilarantes liées à Thanksgiving !

Le sentiment de Thanksgiving est quelque chose qui peut être mis dans des “mèmes”, que ce soit votre réaction “Non, je suis toujours en vie” après avoir rempli votre estomac avec les friandises ou l’attitude “Ne dites jamais mourir” qui vient au premier plan quand quelqu’un offre vous une tarte aux pommes après le festin des fêtes. Bien que ces blagues et jeux de mots relatables capturent parfaitement ce que vous ressentez le jour de la Turquie, ils rendent vos conversations intéressantes et ludiques plutôt que de se livrer à des sujets sérieux qui ne sont pas si “chauds” le jour de Thanksgiving ! Alors qu’est-ce que tu attends? Obtenez des mèmes et des blagues de Thanksgiving 2022 qui résumeront de manière hilarante l’esprit des fêtes !

Êtes-vous un connaisseur des blagues et des énigmes de Thanksgiving ? Ensuite, vous craquerez certainement en faisant défiler ces mèmes qui vous feront instantanément ROFL! Que vous recherchiez une façon comique de faire rire vos proches à table ou des indices pour alléger leur humeur après un repas copieux, ces mèmes hystériques peuvent venir à votre secours immédiat !

En attendant, même si vous vous ennuyez trop et que vous attendez avec impatience quelque chose de léger et amusant ce jour-là, les mèmes de Thanksgiving et les blagues LOL peuvent certainement chatouiller vos os amusants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici