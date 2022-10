Thank God Public Review: Ajay Devgn et la star de Siddharth Malhotra reçoivent une réponse mitigée du public [Watch Video]

Dieu merci, examen public : Le film Thank God d’Ajay Devgn et Siddharth Malhotra est sorti ce Diwali. Dieu merci, c’était un remake du film norvégien “Sorte Kugler”. Indra Kumar revient après une longue période. Le film était plein d’humour et de drame. Si nous parlons de performances, le jeu d’Ajay Devgn et Siddharth Malhotra était décent et Rakul Preet Singh Rakul Preet est aussi bon qu’une apparition spéciale décente. Le film a le potentiel de faire beaucoup mieux, mais c’est un bon film à regarder ce Diwali. Le public a également apprécié le film. Méfiez-vous de l’examen public des fans et voyez la réaction, les commentaires et les notes qu’ils ont donnés. Regarder la vidéo.