Thank God Movie Review: Sidharth Malhotra est LA MEILLEURE partie du film; Ajay Devgn-starrer est un artiste familial, disent les internautes

De même que Akshay Kumarc’est Ram Setu, Ajay Devgn et Sidharth Malhotra vedette Dieu merci également sorti en salles. Le film est sorti mardi, brisant la norme des grandes sorties du vendredi. C’est à cause des vacances prolongées de Diwali 2022. Bien que le film ait été empêtré dans la controverse avant sa sortie, il semble que les téléspectateurs soient satisfaits du film. D’après la réaction de Twitter, il semble que les vedettes de Sidharth Malhotra, Ajay Devgn et Rakul Preet aient réussi à conquérir le public. Sur Twitter, Thank God reçoit surtout des critiques positives de la part des téléspectateurs.

Voici ce que les internautes disent de Thank God

La réaction de Twitter dit que Sidharth Malhotra est très impressionnant dans le film. C’est pour la première fois que Sidharth entre dans le genre de la comédie et ses fans semblent l’avoir apprécié. Il y en a quelques-uns qui n’ont pas autant apprécié Thank God d’Ajay Devgn. Cependant, beaucoup l’appellent un artiste familial et un film à visionner une seule fois. Découvrez les tweets ci-dessous :

Ce film étonnant de la superstar Ajay Devgn, Sid Malhotra et Rakul Preet Isa Family Entertainer sur Diwali avoir un rire sain et apprendre à #Dieu merci à chaque étape de la vie #ajaydevgan #AjayDevgn #RakulPreetSingh #Twitter Pranay Hardas (@pranay_hardas) 25 octobre 2022

Juste regardé #Dieu merci Un film comique aéré dans l’ensemble avec une touche émotionnelle! #SidharthMalhotra brille dans ce film ! Magnifiquement dépeint un homme ordinaire pécheur imparfait. Le scénario du film était trop rapide, le film s’est précipité vers la fin Mon classement: Priyanka Paltan (@iamfluxxii) 25 octobre 2022

Je suis littéralement impressionné par les talents d’acteur de @SidMalhotra . C’est un gars fantastique et divertissant #Dieu merci Samrat (@imtAviii) 25 octobre 2022

#Dieu merci Animateur super fantastique @SidMalhotra Super beau garçon à Bollywood Bharat (@Bhaaratmaataa) 25 octobre 2022

#ThankGodReview:- Un mot – OMBRE !#AjayDevgan vient de lire le script sans aucune autre expression que ses yeux ! #SidharthMalhotra vous pourriez choisir un meilleur script!#RakulPreetSingh décent! Le film vous apprend la signification du karma et comment la vie est imp ! #Dieu merci Krish (@Krish71615012) 25 octobre 2022

Eh bien, avec les critiques positives à venir, Sidharth Malhotra, Ajay Devgn et l’équipe de Thank God peuvent pousser un soupir de soulagement.