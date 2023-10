Thanedar a été un critique sévère d’Israël avant de devenir un fervent défenseur | Politique et élections | Détroit

Cliquez pour agrandir Tom Perkins Shri Thanedar à Horaires du métro bureau.

Le représentant américain Shri Thanedar est devenu l’un des membres du Congrès les plus bruyants – et hypocrites – pour critiquer ses collègues démocrates qui ont montré de la sympathie pour les Palestiniens après l’attaque du Hamas contre Israël.

Thanedar, de Detroit, a déclaré qu’il renonçait à son adhésion aux Socialistes démocrates d’Amérique en raison de sa réponse au conflit et a suggéré que la représentante américaine Rashida Tlaib était une antisémite.

Mais Thanedar n’a pas toujours été un fervent partisan d’Israël. Alors qu’il était représentant de l’État il y a deux ans, Thanedar a parrainé une résolution appelant le Congrès à mettre fin au financement américain de l’armée israélienne. La résolution qualifie également Israël d’État « d’apartheid ».

La résolution, qui n’a jamais été votée, exhorte le « Congrès des États-Unis à adopter des politiques qui mettent fin à l’aide financée par les contribuables à Israël, qui soutient la détention militaire d’enfants palestiniens ; la saisie, l’appropriation et la destruction illégales de biens palestiniens ; déplacement forcé, préjudices et meurtres de civils en Cisjordanie ; ou toute nouvelle annexion de terres palestiniennes en violation du droit international.

La résolution a été si alarmante pour les sionistes que le United Democracy Project, un comité d’action politique pro-israélien, a dépensé plus de 2,7 millions de dollars en publicités l’année dernière pour soutenir son adversaire au Congrès, le sénateur Adam Hollier, alors démocrate de Détroit. Le PAC a acheté pour 1,4 million de dollars supplémentaires de publicités attaquant Thanedar.

En réponse à la résolution de la State House, Hollier a qualifié Thanedar de « menace existentielle » pour Israël.

Après que le PAC ait commencé à financer la campagne de Hollier, Thanedar a déclaré Horaires du métro l’année dernière, il a regretté d’avoir parrainé la résolution et a demandé aux co-parrains de la mesure de retirer son nom. À l’époque, Thanedar avait également critiqué Hollier pour avoir pris l’argent pro-israélien.

« Permettre à des intérêts particuliers d’acheter des politiciens est l’une des influences les plus méprisables et les plus corruptrices de notre système politique moderne », a déclaré Thanedar dans un communiqué à Horaires du métro. « Adam a invité cette corruption dans le 13e arrondissement. Ce dont le peuple a besoin, c’est d’un membre du Congrès qui le représentera – et non d’un autre politicien à guichets fermés.

Beaucoup de choses ont changé en deux ans. Thanedar a signé cette semaine une résolution bipartite « aux côtés d’Israël », et au cours de l’été, il s’est rendu en Israël dans le cadre d’un voyage d’une délégation du Congrès parrainé par la commission américaine pro-israélienne des Affaires publiques israéliennes.

« Ma visite en Israël en août m’a pleinement ouvert les yeux sur le danger constant auquel les Israéliens ordinaires sont confrontés chaque jour », a déclaré Thanedar. Horaires du métro dans un communiqué vendredi. « Encerclés par des adversaires, les Israéliens vivent dans un état d’alerte et de terreur constant. Le rassemblement anti-israélien organisé dimanche dernier à Time Square par le NYC-DSA, où la foule assoiffée de sang acclamait la haine, le sectarisme et le meurtre, m’a rendu malade et m’a poussé à décider de renoncer à mon adhésion au DSA. Nous devons être sans équivoque aux côtés d’Israël et combattre sans hésitation tout terrorisme et antisémitisme à travers le monde.

La section de Détroit des Socialistes démocrates d’Amérique a riposté contre Thanedar, affirmant qu’il ne pouvait pas renoncer à son adhésion parce qu’il avait été exclu du groupe local le 17 septembre.

« Detroit DSA a choisi de ne pas soutenir Shri Thanedar lors de sa première candidature au Congrès », a écrit le groupe dans un communiqué vendredi. « Il a récemment été expulsé de notre organisation. Les opinions de Thanedar ne sont pas et n’ont jamais été représentatives de la DSA de Détroit. Sa déclaration sensationnaliste selon laquelle il renonce à une adhésion à laquelle il n’a pas droit est une distraction égoïste de la tragédie qui se déroule dans la région.»

La section locale du groupe socialiste a également qualifié Tlaib de « combattant inébranlable pour la justice, de Wayne, dans le Michigan, jusqu’en Cisjordanie ».

« Comme des milliers d’habitants de la région métropolitaine de Détroit, sa famille est aujourd’hui coincée en Palestine », a déclaré le groupe. « Depuis des décennies, Israël mène une campagne de violence, de génocide et d’apartheid contre les Palestiniens qui ont perdu leur maison, leurs moyens de subsistance et leur vie. À l’heure actuelle, Gaza, une région où la moitié de la population est composée d’enfants, est privée d’électricité, d’eau et de carburant. Nous devons agir de toute urgence et immédiatement pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines. »

Dans une interview avec le Initié juif Jeudi, Thanedar a fustigé Tlaib pour sa réponse à l’attaque du Hamas contre des civils israéliens, rejoignant les républicains et certains démocrates dans leurs critiques à l’égard du seul membre palestinien américain du Congrès.

« Appeler cela « résistance » est déshumanisant. … Dans un moment comme celui-ci, le fait qu’un membre du Congrès les traite de militants et de résistants, en raison de ce qu’Israël a pu faire dans le passé, est totalement insensible », a déclaré Thanedar, « et nous n’avons pas besoin d’une telle haine. et le sectarisme et l’antisémitisme dans les salles du Congrès.

Contrairement à la rhétorique utilisée par Thanedar et les Républicains, Tlaib a dénoncé les violences menées par le Hamas. Mais elle a également ajouté du contexte à l’attaque, affirmant que les Palestiniens sont des victimes d’Israël depuis des décennies.

« La voie vers l’avenir doit inclure la levée du blocus, la fin de l’occupation et le démantèlement du système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance », a déclaré dimanche Tlaib. « Le fait de ne pas reconnaître la réalité violente du siège, de l’occupation et de l’apartheid ne rend personne plus en sécurité. Aucune personne, aucun enfant, où que ce soit, ne devrait souffrir ou vivre dans la peur de la violence.

Tlaib, dont la grand-mère vit toujours en Cisjordanie, qui est un territoire palestinien, a fréquemment critiqué le traitement sévère infligé aux Palestiniens par Israël.

En août 2019, sous la pression du président de l’époque, Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a interdit à Tlaib et au député Ilhan Omar, démocrate du Minnesota, d’entrer dans le pays en raison de leur soutien au boycott de l’État juif. Un jour plus tard, les autorités israéliennes lui ont accordé l’autorisation dans des conditions qui auraient restreint ses déplacements et incluaient un engagement écrit à ne pas « promouvoir le boycott contre Israël » lors de sa visite.

Mais à aucun moment Tlaib n’a toléré l’attaque terroriste. Cela n’a pas empêché la rhétorique dure et trompeuse qui lui était adressée.

Tlaib a riposté à Thanedar, affirmant que son rendement au travail était médiocre.

« Pendant qu’il est occupé à publier des mèmes, ses résidents appellent mon bureau pour demander mon aide car il est absent pour faire son travail », a déclaré Tlaib jeudi dans un communiqué. « Il ne fait pas le travail d’un fonctionnaire et laisse les communautés ouvrières de son district sans véritable défenseur. »

De nombreux démocrates ont défendu Tlaib.

« @RepRashida et ses centres de services de quartier ont *toujours* disposé d’une incroyable équipe de services aux constituants, qui a été un modèle à suivre pour beaucoup d’entre nous », déclare la sénatrice Stephanie Chang, D-Detroit, a écrit sur les réseaux sociaux. « Les Detroiters savent qu’elle nous soutient, et nous avons le sien. »

Représentant de l’État. Abraham Aiyash, qui est musulman, est d’accord.

« L’appareil des services constituants de Rashida devrait être une pratique modèle à travers le pays », a écrit Aiyash sur les réseaux sociaux. « Elle a été une partenaire formidable lorsque nous partagions des quartiers de Détroit. »

