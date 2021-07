Thanasis Antetokounmpo, entraîneur, arbitre ratera le cinquième match

PHOENIX – Les finales NBA ne sont pas à l’abri des problèmes de COVID-19.

Un joueur, un entraîneur et un arbitre ont été exclus du match 5 de samedi en raison des protocoles de santé et de sécurité COVID.

La réserve de Milwaukee Thanasis Antetokounmpo et l’entraîneur adjoint Josh Oppenheimer et l’arbitre Sean Wright ont été exclus pour le match de samedi entre les Bucks et les Phoenix Suns. James Williams prendra la place de Wright.

Avec un nombre croissant de cas de COVID-19 aux États-Unis – le nombre a doublé au cours des deux dernières semaines – la NBA essaie de s’assurer que plus de joueurs et de membres du personnel ne sont pas mis à l’écart.

Antetokounmpo est le frère de la star des Bucks Giannis Antetokounmpo, et Oppenheimer est l’entraîneur d’entraînement de Giannis Antetokounmpo sur le terrain pendant les échauffements d’avant-match.

« Les protocoles de santé et de sécurité sont au cœur de toutes les préoccupations en ce moment », a déclaré l’entraîneur de Milwaukee, Mike Budenholzer. « Je pense que nous sommes bien placés et prêts à partir. »

La ligue a mis en place des protocoles stricts, y compris des tests quotidiens, et les Bucks étaient l’une des équipes de la NBA dont au moins 80% des joueurs et du personnel ont été vaccinés.

Les deux entraîneurs ont été interrogés sur le sujet vendredi et samedi.

« Nous vivons dans ce monde, qu’il s’agisse des 50 États en hausse ou de choses qui se passent plus près de nous chez nous », a déclaré Budenholzer. « Je pense que tous les joueurs, je pense qu’ils sont enfermés, en sécurité, en bonne santé. En espérant le meilleur pour tout le monde autour de nous et pour notre pays. Mais oui, il y a un réel effort pour rester en sécurité, rester en bonne santé, être vigilants. Les deux équipes, nous sommes très, très proches de l’arrivée. Nous sommes ravis de terminer aussi fort. «

L’entraîneur des Suns, Monty Williams, a tenu sa conférence de presse d’avant-match samedi avec un masque, et le gardien de Phoenix Chris Paul est au courant de la situation.

« J’y prête attention comme tout le monde », a déclaré Paul. « Essayez de contrôler ce que je peux contrôler. Restez dans l’instant avec les finales, mais la santé est une préoccupation majeure non seulement pour ma famille, mais pour tout le monde. »

