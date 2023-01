"Thamizhagam plus approprié que le Tamil Nadu": Dispute sur la remarque du gouverneur

Le gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, a déclenché une nouvelle controverse lorsqu’il a déclaré que le nom de l’État “Thamizhagam serait plus approprié que Tamil Nadu”.

Pendant ce temps, le trésorier du DMK et le député TR Balu ont critiqué le gouverneur en disant que le gouverneur Ravi devrait cesser d’agir en tant que deuxième président d’État du BJP.

“Le gouverneur RN Ravi transmet quotidiennement des commentaires controversés pour créer de la confusion, de la séparation et des conflits. Le gouverneur a déclaré:” Des gens ont été trompés pendant 50 ans de politique dravidienne “. C’est hautement condamnable car il devrait le dire depuis le siège de l’État du BJP, Kamalalayam. et non de Raj Bhavan », a déclaré M. Balu.

Il a ajouté que le gouverneur dit à toutes les étapes que tout le monde devrait se considérer comme un Indien.

“Oui, il n’y a rien de mal à avoir un sentiment d’unité en tant qu’Indien. Mais le gouverneur peut-il soulever des questions contre la politique religieuse, Varnasanam, Sanathanam qui sont tous contre cette unité”, a-t-il déclaré.

Plus tôt mercredi, s’exprimant lors d’une réception tenue à Raj Bhavan pour féliciter les organisateurs et les bénévoles de Kashi-Tamil Sangamam, le gouverneur Ravi a déclaré : « Malheureusement, au Tamil Nadu, il y a eu une politique régressive selon laquelle nous sommes des Dravidiens, et en vertu de la Constitution “, nous avons été réunis. Tout l’effort a été créé en un demi-siècle pour renforcer ce récit selon lequel nous ne faisons pas partie de la nation, une partie intégrante de la nation. Et même un autre type de récit a été créé. Tout applicable pour l’ensemble du pays, le Tamil Nadu dira non.”

“C’est devenu une habitude. Tant de thèses ont été écrites – toutes fausses et pauvres fictions. Cela doit être brisé. La vérité doit prévaloir. En fait, le Tamil Nadu est la terre qui détient l’âme de Bharat. C’est l’identité de Bharat. En fait, Thamizhagam serait le mot le plus approprié pour l’appeler », a déclaré le gouverneur.

