Thames Water obtient un financement d’urgence de 750 millions de livres sterling ; Le patron de BT, Philip Jansen, partira en 2024 – Business Live

il y a 27 min 02h48 HAE Struggling Thames Water gagne 750 millions de livres sterling auprès des actionnaires

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

Actionnaires de L’eau de la Tamise ont accepté de fournir 750 millions de livres sterling de nouveau financement au service public en difficulté alors qu’il tente de rester à flot sans intervention du gouvernement.

Le nouvel argent sera livré par Thames Water jusqu’en mars 2025, a indiqué la société dans un communiqué aux investisseurs. Il s’ajoute aux 500 millions de livres sterling de financement reçus l’année dernière.

Ian Marchant, L’eau de la Tamise», a déclaré qu’il s’agissait du « plus grand programme de soutien en fonds propres jamais vu dans le secteur de l’eau au Royaume-Uni ». Pourtant, la société a également reconnu qu’un « financement supplémentaire important » pouvant atteindre 2,5 milliards de livres sterling sera nécessaire entre 2025 et 2030.

Cela reflète à quel point les choses se sont mal passées au service public, qui fournit de l’eau à des maisons de 15 m à Londres et dans la vallée de la Tamise. Thames Water a annoncé la démission choc de l’ancienne directrice générale Sarah Bentley à la fin du mois dernier, et quelques heures plus tard, il est apparu que les responsables étaient élaborer des plans d’urgence pour renationaliser temporairement l’entreprise.

La société a été prise au dépourvu par la hausse des taux d’intérêt, qui a menacé sa capacité à payer les intérêts sur sa dette de 16 milliards de livres sterling.

Catherine Ross et Alastair Cochranco-PDG par intérim de L’eau de la Tamisea dit:

Cette annonce est une étape importante pour Thames et toutes nos parties prenantes.

L’important programme de soutien en fonds propres annoncé aujourd’hui soutiendra la mise en œuvre d’un plan de redressement plus ciblé qui s’appuie sur les fondations qui ont été mises en place au cours des deux dernières années et concentre les dépenses sur un plus petit nombre d’initiatives, qui apporteront des améliorations matérielles et durables. dans les paramètres de performance clés au cours des trois prochaines années.

Le patron de BT, Philip Jansen, partira l’année prochaine

BT a confirmé qu’il cherchait un successeur à son patron Philippe Jansenaprès avoir annoncé au conseil d’administration qu’il prévoyait de quitter la société de télécommunications FTSE 100.

Jansen démissionnera « au moment opportun au cours des 12 prochains mois, il a l’intention de quitter son poste », a déclaré BT dans une annonce boursière lundi.

Philip Jansen est directeur général de BT depuis le 1er février 2019. Photo : Stephen Barnes/Northern Ireland News/Alamy

Adam Crozier, président du groupe BT, a déclaré que BT serait en mode « business-as-usual ». Il a dit:

Philip a fait un excellent travail pendant son séjour chez BT et le conseil d’administration soutient pleinement notre stratégie à long terme que lui et son équipe poursuivent. Bien que nous soyons encore dans les premières années de cette transformation, nous sommes sur la bonne voie. Le processus de succession pour remplacer Philip est quelque chose pour lequel le conseil était bien préparé. Tous les candidats appropriés sont à l’étude et nous prévoyons de pouvoir informer le marché des progrès réalisés au cours de l’été. En attendant, les affaires se poursuivent comme d’habitude et nous nous concentrons sur l’exécution de nos plans et la livraison pour toutes nos parties prenantes.

Le successeur de Jansen aura pour tâche de mener à bien un important programme de suppressions d’emplois alors que l’entreprise cherche à être plus efficace – une fois qu’elle aura terminé le déploiement de l’infrastructure mobile 5G.

Janssen a dit :

Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des quatre dernières années et demie et je suis fier de ce que nous avons accompli à ce jour. Nous investissons massivement dans l’avenir de BT et du Royaume-Uni. Nous construisons comme une furie, avons maintenant passé plus de 11 millions de foyers avec la fibre, avons un service 5G dans 68 % du pays et notre service client s’est bien amélioré. Cela crée un groupe BT beaucoup plus fort qui commence à stimuler la croissance à la fois pour les investisseurs et pour le Royaume-Uni. Mais il reste encore beaucoup à faire et je m’engage pleinement à faire avancer l’entreprise jusqu’à ce que je passe le relais à mon successeur.

A venir aussi aujourd’hui

Les grands et les bons de la City se réuniront ce soir à Mansion House à Londres, pour entendre le chancelier et le gouverneur de la Banque d’Angleterre.

Jeremy Hunt devrait révéler des plans pour que les pensions britanniques libèrent des milliards de livres pour aider à financer les entreprises à croissance rapide, dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement pour stimuler la croissance et attirer davantage d’entreprises au Royaume-Uni.

L’Egyptian Hall de la Mansion House de Londres, la résidence officielle du Lord Maire de la City de Londres, où Jeremy Hunt prononcera un discours lundi. Photographie : Graeme Robertson/The Guardian

Hunt devrait dire à un auditoire de dirigeants et de directeurs généraux de la ville que le gouvernement a conclu un accord dit «compact» avec certaines des plus grandes sociétés d’investissement du Royaume-Uni qui pourraient voir environ 5% des investissements des fonds de pension réservés aux entreprises en démarrage. dans des secteurs tels que les sciences de la vie et la fintech.

Dans son premier discours à Mansion House, Hunt est susceptible de dire :

« Je veux présenter des plans pour permettre à notre secteur des services financiers d’augmenter les rendements pour les retraités, d’améliorer les résultats pour les investisseurs et de débloquer des capitaux pour nos entreprises en croissance. »

L’agenda

14h00 BST : décision de la Banque d’Israël sur les taux d’intérêt

16h00 BST: le discours de Mansion House du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, sera publié en avant-première

Soirée : événement Mansion House