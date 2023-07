Thames Water, criblée de dettes, est frappée d’une amende de plusieurs millions de livres pour avoir pollué les rivières alors que l’entreprise « poussait au bord de l’effondrement »

Thames Water, endettée, a été frappée d’une amende de plusieurs millions de livres pour avoir pollué des rivières.

La société a été facturée aujourd’hui 3,3 millions de livres sterling après que des millions de litres d’eaux usées non diluées ont été autorisées à s’écouler dans deux rivières en octobre 2017.

Thames Water a été condamné à une amende de 3,3 millions de livres sterling après que des millions de litres d’eaux usées non diluées ont été autorisés à s’écouler dans deux rivières Crédit : AFP

Le déversement a tué plus de 1 400 poissons.

Une audience de détermination de la peine de deux jours à Lewes Crown Court a été informée qu’il y avait eu une période « importante et longue » de pollution du ruisseau Gatwick et de la rivière Mole entre Crawley dans le West Sussex et Horley dans le Surrey.

La juge Christine Laing KC a déclaré qu’elle pensait que Thames Water avait montré une « tentative délibérée » d’induire en erreur l’Agence pour l’environnement au sujet de l’incident.

Cela survient alors que l’entreprise fait face à des inquiétudes quant à son avenir alors qu’elle continue de s’endetter.

Les responsables de Whitehall ont commencé à élaborer des plans pour éventuellement nationaliser l’entreprise en raison de ses mauvaises finances.

L’amende record contre une compagnie des eaux déversant illégalement des eaux usées est détenue par Southern Water.

Il a été facturé 90 millions de livres sterling pour près de 7 000 incidents dans le Hampshire, le Kent et le Sussex en 2021.