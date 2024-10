Thames & Hudson : Anastasia Samoylova : Adaptation

Adaptation, composé de près de 200 photographies de Anastasia Samoylovades six œuvres majeures de, est un livre merveilleusement agréable à tourner les pages et à regarder ses images.

Ses photos sont généralement prises dans une perspective éco-documentaire, mais c’est une manière limitée d’en apprécier la valeur. Dans Florides (2022), chevauchant avec elle plus tôt Zone d’inondation série en se concentrant sur l’État le plus au sud-est des États-Unis, les antagonismes sociaux et raciaux qui divisent les États-Unis ne suscitent aucune inquiétude et ce qui pourrait être considéré comme un commentaire sur la dégradation de l’environnement est davantage le sous-produit d’une fascination pour l’apparence en tant qu’apparence. C’est la vivacité de la couleur de la rouille sur une voiture qu’elle capte, et non la corrosion résultant d’une réaction chimique du métal avec l’oxygène et l’eau. Le moule est Dès son apparition sur les murs, son intérêt pour le spectateur est aussi intrinsèquement visuel que sa photo de flamants roses se reflétant dans la piscine d’un condo. La chaise en velours flottant dans l’eau ne sollicite pas l’attention pour faire valoir un argument environnemental mais gagne en notoriété parce que la scène dans son ensemble semble naturelle, le bleu du fauteuil se confond esthétiquement avec la couleur du ciel reflétée dans l’eau. La superposition picturale, caractéristique de la méthodologie de Samoylova, qui accompagne le bâtiment aux fenêtres brisées, ne fait qu’ajouter au surréalisme pictural du tableau.

Le fauteuil sur la photo est rose, une couleur qui apparaît comme un leitmotiv dans son travail. Dans Zone d’inondationc’est la couleur du trottoir où étaient plantés les palmiers qui s’appuient désormais doucement contre les immeubles. Si elle était traduite en mots, la scène serait une phrase tirée d’un paragraphe de JG Ballard décrivant un fragment d’une topologie hypermoderne. S’il représente une image de ruine et de destruction, pourquoi est-il si séduisant ? Dans Villes en imagestournée dans dix-sept endroits à travers le monde, il y a une image intitulée « Manteau rose, Moscou, 2021 » montrant le dos d’une femme portant le manteau. La présence du manteau rose est absurdement disproportionnée par rapport à la rue à laquelle elle fait face ; le « message » sur l’image est la couleur. Sur une autre photo de la même série, un homme tenant un sac de courses en plastique blanc et un journal est également vu de dos alors qu’il se tient debout et regarde un mur rose qui occupe les trois quarts du cadre.

Les couleurs criardes – le vert joue un rôle similaire au rose dans la palette de Samoylova – ne sont pas présentes pour signifier la décadence mais plutôt pour avouer le ravissement de l’apparence. Il y a un goût pour les teintes vives, un plaisir à se laisser engloutir par des images captivantes, par le trop, par un excès sans coordonnées.

David Campany, rédacteur en chef de Adaptationqualifie le travail de Samoylova de « provocateur », mais si cela est exact, la provocation n’est pas du genre de celle que sa mère patrie a baptisée agitprop. Au contraire, toute incitation réside dans leur jouissanceau sens lacanien, libidinal d’une intensité affective et de sa propension particulière à engendrer de la jouissance à partir de l’échec et du mécontentement. La bravoure de Samoylova consiste à donner une expression visuelle à l’ascendant socio-transcendantal consistant à trouver la satisfaction dans l’apparence sur fond de rien.

Ce qui me vient à l’esprit est l’histoire de deux peintres grecs antiques, Zeuxis et Parrhasius. L’un d’eux peint un tableau de raisins de manière si convaincante que les oiseaux viennent s’envoler et tentent de les manger. Parrhasius, pour ne pas être en reste, peint un rideau sur le mur de sa chambre et Zuexis en le voyant lui demande de l’ouvrir pour voir ce qui se cache derrière. L’image est tout, il n’y a ni essence cachée ni non-rapport. Nous sommes séduits par le plaisir de l’apparence, ce qui compte c’est l’apparence, et si elle devient proche du virtuel, tant pis pour la réalité.

Sean Sheehan