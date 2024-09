Thaman publie une série de mises à jour qui changent la donne

Game Changer a subi beaucoup de pression en raison de tournages irréguliers et de retards inattendus du réalisateur Shankar, et le dernier à rejoindre les malheurs est la sortie la plus récente du réalisateur, Indian 2, qui est devenue le plus grand désastre de sa carrière.

Les fans de Ram Charan ont insisté sur les mises à jour, mais rien de concret n’est venu du producteur Dil Raju, ni du réalisateur Shankar. C’est le directeur musical vedette S Thaman qui a tenu les fans au courant de Game Changer et le voilà de retour.

Thaman a publié trois nouvelles mises à jour sur Game Changer. L’annonce la plus attendue concernant le deuxième single arrive la semaine prochaine. Après la sortie de Jaragandi, il n’y a pas eu de deuxième single depuis le 27 mars. Enfin, le deuxième est en route et la date sera révélée la semaine prochaine.

Thaman a également révélé que le travail sur la musique de fond de Game Changer commencera le 1er octobre et que le film sortira sur les écrans du monde entier le 20 décembre.

Les mises à jour de Thaman ne suffiront pas à faire la promotion du jeu, mais les promotions actives pourraient en fait aider. Il reste à voir si Game Changer reste à la hauteur du titre.

