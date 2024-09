Thaman fait allusion à un multi-starrer MB-NBK ?

La superstar Mahesh Babu et Nandamuri Balakrishna sont deux des plus grandes stars de l’industrie cinématographique Telugu. Cependant, ils n’ont jamais partagé l’écran ensemble jusqu’à présent. Mais d’après les récentes déclarations du directeur musical Thaman, il semble que nous pourrions les voir dans un projet multi-stars à l’avenir.

Dans une émission de télé-réalité, on a demandé à Thaman pour qui il préférerait composer de la musique, Mahesh Babu ou Balakrishna. En réponse, Thaman a déclaré qu’il adorerait travailler avec les deux et a révélé qu’il était récemment tombé sur un scénario multi-stars écrit pour Balayya et Mahesh Babu.

Cette déclaration est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l’enthousiasme des fans de Nandamuri et de Superstar. Bien qu’il ne soit pas clair quand ce projet pourrait se concrétiser, cette déclaration suscite l’enthousiasme des fans de Nandamuri et de Superstar.

Mahesh Babu prépare actuellement son prochain film qui sera réalisé par SS Rajamouli. Il pourrait sortir d’ici la fin de cette année ou le début de l’année prochaine. De son côté, Balayya travaille sur son prochain film qui sera réalisé par Bobby. Il a également un film avec Boyapati Srinu en préparation.

