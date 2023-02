Thalapthy 67 : le film de gangsters à gros budget de Vijay et Trisha Krishnan obtient un titre Leo

Le prochain film de Thalapathy Vijay provisoirement intitulé Thapathy 67 a créé tout le buzz nécessaire. Le film est actuellement le sujet le plus en vogue dans les médias. Les créateurs ont gardé le public et les fans de Vijay engagés en partageant toutes les mises à jour majeures. Après avoir lancé le film, révélé le casting vedette et verrouillé le producteur partenaire numérique Seven Screen Studios, il a maintenant annoncé le titre. Thalapathy 67 s’intitule désormais “Leo – Bloody Sweet”

Le film a créé un buzz massif pour son titre de travail Thalapathy 67. Cependant, le film est désormais officiellement Leo. Évoquant la curiosité et l’intérêt des gens, les créateurs avaient gardé le titre secret. Alors que l’équipe commence à tourner et a dévoilé toutes les mises à jour majeures, les fabricants ont verrouillé l’idée d’annoncer le titre maintenant. Seven Screen Studios a nommé Thalapathy 67 “Leo -Bloody Sweet”. Les créateurs ont annoncé le titre vendredi soir en partageant une publication sur les réseaux sociaux. La poignée Twitter de la société de production a laissé tomber la promo de révélation du titre de “LEO”

Découvrez la promo de révélation du titre

Nous sommes aussi excités que vous, avec tout votre soutien et votre amour, nous sommes heureux de vous présenter le titre de #Thalapathy67 – Équipe #LEO https://t.co/U8JHDILQdl#BLOODYSWEET WW À partir du 19 OCT ?#Thalapathie @actorvijay Monsieur @Dir_Lokesh @trishtrashers @anirudhofficial @Jagadishbliss Studio à sept écrans (@7screenstudio) 3 février 2023

L’équipe de Thalapathy 67 est actuellement au Cachemire pour tourner la première séquence alors qu’ils annoncent le titre, Leo. Il s’agit d’un film multi-vedettes réunissant des acteurs populaires comme la star de Ponniyin Selvan-I Trisha Krishnan et Sanjay Dutt de Bollywood. Le film marque la cinquième collaboration de Trisha et Vijay après 14 longues années. Avant Leo, le duo est apparu ensemble dans cinq films populaires. Sanjay Dutt entrera dans le cinéma tamoul avec ce premier film après avoir joué le méchant dans Yash avec KGF 2.

On dit que Leo fait partie de l’univers cinématographique Lokesh (LCU) du réalisateur, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle. Avant même d’annoncer le titre, le film a verrouillé son partenaire numérique Netflix. Leo sera disponible sur Netflix pour sa sortie post-salle. Le géant du streaming a annoncé hier l’heureuse nouvelle.

Leo est le plus grand film de gangster réalisé par Lokesh Kanagraj. Intitulée par Thalapathy Vijay, elle met également en vedette Sanjay Dutt, Trisha Krishnan, Arjun, Gautham Menon, Mathew Thomas et Mansoor Ali Khan dans des rôles principaux. Leo – Bloody Sweet est financé par SS Lalit Kumar sous la bannière de 7 Screen Studio. Le film est en phase de production et sortira plus tard cette année.