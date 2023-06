Thalapathy Vijay remplace Prabhas, Shah Rukh Khan, Allu Arjun avec des frais gigantesques pour Leo; charge ce montant énorme

Les fans de Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj ne peuvent pas attendre Leo. Le film sortira le 23 octobre 2023. C’est un drame de gangster bourré d’action. Les fans de Thalapathy Vijay sont ravis de sa collaboration avec Lokesh Kanagaraj qui nous a donné Vikram. La grande nouvelle concerne les frais que Thalapathy Vijay aurait facturés pour le film. Il a dépassé d’autres biggies du Sud comme Prabhas, Allu Arjun et Mahesh Babu qui commandent près de Rs 150 crores par film. On dit que Thalapathy Vijay a facturé 200 crores de roupies pour Leo. Mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet de la part de l’équipe du film ou de quiconque proche de la superstar.

THALAPATHY VIJAY RÈGLE AU BOX-OFFICE

Thalapathy Vijay est l’un des acteurs les plus tendances sur les réseaux sociaux. Il n’est pas très actif sur les réseaux sociaux mais ses fans s’assurent qu’il est en tête des listes chaque année. Leo met également en vedette Trisha Krishnan et Sanjay Dutt en tant qu’antagoniste. Les rumeurs selon lesquelles Thalapathy Vijay facturant au-dessus de Rs 150 crores circulaient depuis longtemps. Certains ont dit qu’il commandait Rs 175 crores pour Leo. Mais Rs 200 crore est un montant sans précédent. La superstar tamoule a l’un des meilleurs taux de réussite parmi tous les acteurs. À l’exception de Beast, qui a été un succès modéré, il a décroché l’or avec Varisu, Mersal, Bigil, Sarkar et d’autres films à succès super duper.

AUTRES DÉTAILS SUR LEO

Leo de Thalapathy Vijay a un gros casting. Le premier programme s’est produit au Cachemire. L’annonce a également été faite d’une manière amusante très accrocheuse. Connu sous le nom de Joe pour sa famille et ses amis, Thalapathy Vijay travaille dans l’industrie depuis plus de deux décennies. Son prochain film sera avec le réalisateur Venkat Prabhu. Il est intitulé Thalapathy 68.

Le cinéaste Lokesh Kanagaraj est l’un des meilleurs talents de l’industrie du Sud. Il a dit qu’il voulait faire un total de 10 films et ensuite explorer de nouvelles choses dans sa vie. Lokesh a déclaré qu’il travaillerait sur un scénario pour Prabhas une fois qu’il se retrouverait avec Leo.

LES FANS DE THALAPATHY VIJAY SE RÉJOUISENT

Les fans de Thalapathy Vijay ont été ravis de cette nouvelle. Comme nous le savons, les fan clubs de toutes les stars du Sud et de Bollywood prennent très au sérieux la nouvelle de la hausse des frais.