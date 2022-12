Thalapathy Vijay laisse Rashmika Mandanna rougir alors qu’il chante Ranjithame au lancement audio de Varisu [Watch]

Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna sont actuellement en pleine promotion pour leur prochain film Varisu, dont la sortie est prévue le 12 janvier 2023. Le mois dernier, les réalisateurs avaient sorti le premier single du film bilingue du réalisateur Vamshi Paidipally, Ranjithame, qui est devenu un succès instantané auprès des téléspectateurs. Lors du lancement audio de Varisu, Vijay a laissé Rashmika rougir avec sa performance impromptue sur Ranjithame sur scène.

Dans la vidéo partagée par le compte Twitter officiel des South Indian International Movie Awards (SIIMA), Vijay a été vu en train de chanter Ranjithame et la superstar a également interprété le pas de crochet de la chanson. Rashmika ne pouvait s’empêcher de rougir alors que Viijay se produisait sur scène. La vidéo est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux.

Dans une autre vidéo, Rashmika a été vue déconcertée alors que le public créait une frénésie à l’intérieur de la salle alors que Vijay descendait la scène et regardait l’immense foule. Rashmika a été vue en train de sourire et de secouer la tête pour correspondre à l’ambiance du public. Les gens ont sorti leurs téléphones portables et ont éclairé toute la salle avec leurs lampes de poche. La vue était sûrement à couper le souffle.

La réaction de Rashmika après avoir vu l’engouement des fans quand #ThalapathyVijay entré est venu vers la scène ?#VarisuAudioLaunch #Varisu #Thalapathy67 pic.twitter.com/u3NgeE6yuM OTVF (@otvfofficial) 25 décembre 2022

Parlant de la chanson Varisu Ranjithame, le maître de la mélodie S. Thaman a livré un numéro de tapotement de pied plein d’énergie. Vijay lui-même a chanté la chanson aux côtés de MM Manasi. Rashmika est magnifique dans la chanson. Le cadre et les décors sont vibrants et flamboyants. Elle a dansé sur le numéro plein d’entrain avec la star tamoule Vijay à l’écran.

Outre Vijay et Rashmika, Varisu, qui devrait sortir sur les écrans de Pongal l’année prochaine, mettra également en vedette Prabhu, Sarath Kumar, Prakash Raj, Jayasudha, Srikanth, Shaam, Yogi Babu, Sangeetha et Samyuktha, entre autres.