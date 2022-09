Thalapathy Vijay et Kamal Haasan réunis à l’écran pour la première fois pour le réalisateur Asuran Vetrimaaran ? Voici ce que nous savons

Contrairement à la Industrie cinématographique télougou, Cinéma tamoulun peu comme Bollywood, n’a jamais eu de problème avec deux grandes stars masculines partageant l’espace de l’écran dans le film. La propension à cet effet a certes diminué au fil des ans tant dans Kollywood et le Industrie cinématographique hindi, mais cela a plus à voir avec les budgets en plein essor et la hausse des honoraires des acteurs qu’avec la volonté de deux grandes stars de se réunir. Eh bien, nous entendons dire que cela pourrait enfin se reproduire, et avec facilement deux des plus grands noms à avoir jamais honoré Films en tamoul, Thalapathie Vijay et Kamal Haasancomme le mot est que Asura Directeur Vétrimaran pourrait être l’homme derrière l’énorme coup de casting.

Kamal Haasan pourrait produire et jouer avec Thalapathy Vijay

Vetrimaaran lui-même avait confirmé plus tôt qu’il souhaitait travailler à la fois avec Kamal Haasan et Thalapathy Vijay et avait raconté deux scénarios différents à chacun d’eux. Pendant ce temps, Raaj Kamal Films International, la maison de production de Kamal est actuellement en train de signer les meilleurs Film tamoul héros et est apparemment désireux de signer Vijay pour un film. Il y a un fort buzz parmi les cercles de nouvelles de divertissement tamouls qui ont dit que le projet pourrait être le film Vetrimaaran qu’il a raconté il y a quelque temps à Joseph Vijay.

Thalapathy Vijay et Kamal Haasan pourraient agir ensemble

Alors, comment tout cela se traduit-il par Thalapathy Vijay et Kamal Haasan partageant l’espace d’écran ? Eh bien, on dit que ce dernier pourrait faire une apparition dans le film Vetrimaaran et Vijay qu’il est censé produire. Cela étant dit, les rapports affirment que le projet en est au stade préliminaire de discussion et qu’il faudra un certain temps avant que les choses ne se concrétisent, sans parler d’une confirmation officielle. Eh bien, croisons les doigts pour que les choses commencent plus tôt que tard.