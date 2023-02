Thalapathy Vijay et Jawan maker Atlee vont-ils faire équipe pour un nouveau film à partir de septembre ?

Thalapathy Vijay et Atlee sont l’un des combos cinéastes et acteurs les plus appréciés des films tamouls. Dans le passé, ils ont donné des tubes comme Theri, Mersal et Bigil. Il semble qu’ils soient tous prêts à collaborer à nouveau. Thalapathy Vijay travaille maintenant sur Leo, qui est un film de Lokesh Kanagaraj. Le programme Cachemire du film a commencé. Selon Pinkvilla, Atlee et Thalapathy Vijay commenceront à travailler sur le film à partir de septembre 2023. Il semble qu’il ait un clin d’œil au scénario de Thalapathy Vijay et des créateurs. Il commencera à travailler sur le scénario. Il attend maintenant la libération de Jawan. Il y a un immense buzz autour du film Shah Rukh Khan.

Il semble que le tournage de Jawan se terminera en mars 2023. Il semble que le film avec Thalapathy Vijay soit un drame d’action. Sun Pictures devrait être le producteur du film. Il a également été question d’AGS Entertainment finançant l’extravagance à gros budget. Le cinéaste Atlee, qui est devenu papa récemment, est un véritable hitmaker. Des sources ont déclaré au portail que Thalapathy Vijay serait le chef de file selon toute probabilité, à moins que quelque chose ne tourne vraiment mal. Atlee envisage également de faire des films avec Jr NTR et Allu Arjun.

Après le succès de Pathaan, l’enjeu est de taille pour Jawan. Beaucoup pensent qu’il faudra une plus grande ouverture étant donné la popularité d’Atlee dans le Sud. Le casting a Vijay Sethupathi comme méchant principal. Nayanthara est la principale dame de Shah Rukh Khan tandis que Sanya Malhotra joue un rôle crucial. Yogi Babu a également confirmé qu’il faisait partie du projet. Thalapathy Vijay fera une brève apparition en tant qu’inspecteur de Theri.

Varisu de Thalapathy Vijay est un énorme blockbuster. Il a fait plus de Rs 300 crores dans le monde. Le film a été réalisé par Vamshi Paidipally.