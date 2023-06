Thalapathy Vijay : Avant son 48e anniversaire, l’acteur Lion réalise un exploit rare ; rend les fans fiers

La superstar de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, Thalapathy Vijay, fêtera son 48e anniversaire le 22 juin. Elle a commencé à travailler dans des films en tant qu’enfant artiste et bénéficie d’un énorme nombre de fans. En plus d’être un acteur fantastique, il est aussi un philanthrope et fait beaucoup de travail caritatif pour les nécessiteux. Selon certaines informations, les fans de l’acteur ont déjà commencé la fête d’anniversaire de leur star préférée et ont pris d’assaut les réseaux sociaux. Ses fans ont surpris la superstar avec une série de ses clips sur le Billboard du New York Times.

Thalapathy Vijay sur le panneau d’affichage du New York Times Square

Thalapathy Vijay est devenue l’une des rares superstars à figurer sur le Times Square Billboard de New York. Avant son anniversaire, les fans de l’acteur ont diffusé une vidéo comprenant des photos de lui sur le Times Square Billboard. Il est devenu la troisième célébrité tamoule à figurer sur Billboard. En dehors de lui, Dhanush et R Madhavan ont également été présentés sur le spot prestigieux. Même le légendaire musicien Ilaiyaraaja figurait sur le panneau d’affichage.

Twitter réagit

De nombreuses personnes étaient ravies de voir leur star préférée sur le prestigieux spot. L’un des utilisateurs a tweeté : « Présentation de notre bien-aimée Thalapathy sur le prestigieux panneau d’affichage de Times Square à New York ! »

Showcasing our Beloved Thalapathy in the prestigious Times Square Bill Board in New York City! pic.twitter.com/XP547M4GtB — Nandhu (@nandhu_dqz) June 20, 2023

Un autre fan de Vijay a écrit : « Excellent travail réalisé par @[email protected] et son équipe pour présenter notre bien-aimée #Thalapathy au prestigieux Times Square Bill Board à New York. »

Excellent work done by @CanadaVMI @TheVJClan

and team for showcasing our Beloved #Thalapathy in the prestigious Times Square Bill Board in New York City#Leo @actorvijaypic.twitter.com/uuDH04zXPo — MOHAN RAJ (@Mohanrajl14L) June 19, 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Très heureux et ravi de partager ce magnifique travail réalisé par @CanadaVMI @TheVJClan et son équipe pour avoir présenté notre bien-aimée #Thalapathy au prestigieux Times Square Bill Board à New York ! Continuez comme ça les garçons »

Very Happy And exticed to share this splendid work done by @CanadaVMI @TheVJClan and team for showcasing our Beloved #Thalapathy in the prestigious Times Square Bill Board in New York City ! Keep it going Boys #Leo #NaanReady @actorvijay pic.twitter.com/P9MnPJYuax — Surendra S.N (@SChakail) June 19, 2023

Lion de Thalapathy Vijay

Côté travail, Vijay travaille sur son prochain film, Leo. Il est dirigé par Lokesh Kanagaraj et devrait sortir en salles en octobre 2023. Le film est censé faire partie de l’univers cinématographique de Lokesh. Il présente Sanjay Dutt comme le méchant principal et Trisha Krishnan comme le rôle principal féminin. En dehors d’eux, le projet a également une distribution d’ensemble de Mysskin, Gautham Menon, Priya Anand, Arjun Sarja, Sandy et Mansoor Ali Khan.

Pour faire plaisir aux fans, la première chanson de Leo sortira le jour de l’anniversaire de Vijay. Récemment, la vidéo promotionnelle de la chanson, intitulée « Na Reddy », a été publiée et a reçu une énorme réponse du public. La chanson est composée par Anirudh Ravichander et présente Thalapathy Vijay.