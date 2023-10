Thalapathy 68 : Vijay sera-t-il jumelé à Meenakshi Chaudhary ? Les internautes déterrent sa vieille vidéo de fans sur la star du Lion

Les fans de Thalapathy Vijay attendent Leo. Le film Lokesh Kanagaraj sortira en salles le 19 octobre 2023. Il sera vu dans un avatar plein d’action dans le film qui compte d’autres grands noms comme Trisha, Arjun Sarja et Sanjay Dutt. Il y a maintenant une nouvelle mise à jour sur Thalapathy 68. Il semble que l’actrice Meenakshi Chaudhary ait été choisie pour jouer le rôle principal féminin. Le film sera réalisé par Venkat Prabhu. Le film est l’histoire d’un père et d’un fils. Thalapathy Vijay sera vu dans un double rôle. L’un d’eux est celui d’un agent RAW. Le tournage du film débutera le 3 octobre.

Thalapathy Vijay va romancer Meenakshi Chaudhary dans le film ?

La mannequin et actrice Meenakshi Chaudhary serait sa principale dame. Elle a réalisé quelques films dans le Sud comme Kolai, Khiladi, HIT : The Second Case. Meenakshi sera également vu dans Guntur Karam. Elle est originaire de l’Haryana et gagnante d’un concours. L’actrice a déclaré dans des interviews précédentes qu’elle était une grande fan de Thalapathy Vijay. Les fans de la superstar Leo ont déterré ces vieilles vidéos et déversent leur amour sur la jeune femme. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions….

Actrice #MeenakshiChaudhary à propos de Thalapathy Vijay Une autre fangirl Elle est encordée #Thalapathie68 jouer le rôle principal féminin ?? ?? pic.twitter.com/NHczyzizmo Karthikeyan (@karthik63089831) 1 octobre 2023

#Thalapathie68 – Le dernier Buzz est #MeenakshiChaudhary est à bord pour le film (Remplacer PriyankaMohan ?) Elle a fait ses débuts en tamoul dans le film Kolai et joue actuellement l’un des rôles principaux féminins dans GunturKaaram de MaheshBabu ? Planification du film pour la sortie de l’été 2024 et Pooja est pic.twitter.com/tOCbeli9S3 AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) 1 octobre 2023

Meenakshi Chaudhary a désormais plusieurs projets en main. Elle a quatre à cinq films en préparation. L’actrice est l’un des protagonistes de Guntur Karam. Thalapathy 68 tournera à Chennai pendant quelques jours après avoir un long programme en extérieur. Yuvan Shankar Raja sera le compositeur de musique. Thalapathy Vijay a travaillé avec différentes actrices dans ses quatre ou cinq derniers films. Les fans adorent ses nouveaux accords.